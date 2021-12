Bi cepili svoje otroke, vnuke? Odgovarjata Beovićeva in Pirnatova

Pediatri odločitev za cepljenje najmlajših podpirajo in priporočajo. Priporočila za cepljenje otrok, mlajših od 12 let, bodo znana po 13. decembru, ko naj bi imela sestanek na to temo svetovalna skupina za cepljenje. Pediater Denis Baš je dejal, da bo cepljenje gotovo priporočeno za bolj tveganju izpostavljene otroke, za tiste s kroničnimi boleznimi, za otroke, ki pogosteje potrebujejo obisk bolnišnice in ambulant in za otroke, pri katerih covid-19 poteka z več zapleti.

Cepivo je v Sloveniji že na voljo, z njim pa bi svoje vnuke cepila tudi Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje. Kot nam je dejala, sta njuna odrasla otroka že cepljena, medtem ko imajo v razširjeni družini tudi mlajše otroke, ki živijo v tujini in so tudi že cepljeni.

Ponekod v tujini otroke od petega do enajstega leta že cepijo s cepivom Pfizer. Odločitev, kakšna bodo priporočila v Evropi, je v domeni posameznih držav. V sosednji Avstriji, kjer s februarjem uvajajo obvezno cepljenje proti covidu 19, so že priporočili uporabo cepiva za vse v starostni skupini med 5 in 11 let, medtem ko Pfizerjevo cepivo za otroke že prostovoljno uporabljajo v Ameriki, Kanadi in Izraelu.

Pirnatova: Gre za učinkovito cepivo

Nekdanja direktorica Nijz in epidemiologinja Nina Pirnat pravi, da je cepljenje otrok zaželeno tako zaradi vzpostavljene zaščite pri otroku samem, kot zaradi zmanjševanja deleža za okužbo dovzetnih oseb v celotni populaciji. »Več kot je imunih, kar dosegamo s kombinacijo prebolevnosti in cepljenja, manj bo dovzetnih in manj bo virus krožil, s tem se manjša tudi možnost nastanka novih različic,« pojasnjuje.

Okužba z virusom SARS-Cov2 pri mnogih otrocih poteka sicer v blagi obliki, a se tudi pri otrocih srečujejo s težkimi primeri okube, pri kateri je potreben sprejem v bolnišnico in intenzivno zdravljenje. Kot pravi Pirnatova, se tudi pri otrocih lahko razvije dolgotrajni covid, zlasti pa pediatre skrbi pojav multiorganskega vnetnega sindroma, ki se lahko pojavi pri otrocih, ki znakov okužbe skoraj niso imeli, kot pri težje obolelih.

Na zadržek nekaterih staršev, da je cepivo za otroke bilo prehitro odobreno, se postavlja vprašanje, ali bi takšno cepivo v populacijo sprostili tudi v predcovidnem času, Pirnatova odgovarja: »Tako v predkovidnih, kot v kovidnih časih, mora iti vsako potencialno novo zdravilo čez številne postopke/protokole preverjanja, tako glede imunogenosti in učinkovitosti, kot varnosti. Vsako zdravilo je treba stalno spremljati tudi po tem, ko dobi prvo dovoljenje za uporabo. Ob uvajanju novega zdravila vedno presojamo tveganje in koristi: tveganje in posledice, ki jih prinaša bolezen in tveganje, ki nastane zaradi dajanja zdravila. V covidnem času se zaradi izjemnega tveganja, ki ga za celotni svet predstavlja covid-19, stvari odvijajo hitro, ogromno se je investiralo v specifične raziskave in razvoj. Glede na dostopne podatke o učinkovitosti in varnosti cepiv za covid-19 pri otrocih, gre za učinkovito cepivo« poudarja Pirnatova in dodaja, da moramo vedeti, »da je v boju s pandemijo covid-19 izjemno pomemben čas: visoka stopnja zaščitenega prebivalstva v kratkem času, ki hitro zmanjša delež dovzetnih za okužbo«.

Pirnatova tako zagotovo svetuje, da se otroci cepijo. »Moj 12-letnik je prvi odmerek proti SARS-CoV2 prejel na 12. rojstni dan. Pri nas smo cepljeni vsi,« pravi.

Pirnatova: Cepljenje ni 100% ukrep v boju z epidemijo

Epidemiologinja Pirnatova dodaja, da se moramo zavedati, da bomo v boju proti SARS-CoV 2 uspeli s kombinacijo ukrepov: s cepljenjem in vsemi higienskimi ukrepi. »Tudi cepljenje ni absoluten ukrep, zmanjša tveganje za okužbo, hospitalizacijo, oz. težji potek, a nikakor ne 100%. Zato je izjemno pomembno, da se ob vsakem znaku akutne okužbe dihal, tako cepljene, kot necepljene osebe, takoj izolirajo in testirajo. Pomembno je, da stalno vsi čim bolj zračimo prostore, vzdržujemo med-osebno razdaljo, si umivamo roke in izjemno pazimo na higieno kašlja. Če se družimo, bodimo zunaj, na svežem zraku in nikakor ne v zaprtih prostorih. Tveganje za prenos je v zaprtih prostorih, ko smo tesno skupaj, neprimerno večje. V zaprtih prostorih je treba v kovidnih časih stalno vzdrževati razdaljo in nositi masko. Pazimo, da uporabljenih mask ne odlagamo kamorkoli, saj so potencialno kužne!«

O svoji osebni izkušnji s cepljenjem otrok je nedavno spregovoril tudi pediater Baš, ki ima doma dva najstnika in sta bila oba cepljena. Potožila sta za bolečinami v roki, eden od njiju pa je imel rahlo povišano temperaturo.