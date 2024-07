Ana Vida Resnik: Javilo se je že vsaj dvajset deklet, ki jih je nadlegoval Challe Salle (FOTO)

Kot smo poročali, se je med znanima slovenskima glasbenikoma Challetom Salletom in Zlatkom v zadnjih dneh vnel spor. Potem ko je prvi povedal nekaj kritik na račun drugega, je Zlatko izdal pesem, ki ima danes, 4. julija, že 685.000 ogledov.

V njej kritizira Challeta Salleta, obtožil pa ga je tudi spolnega nadlegovanja mladih deklet. Challe Salle je zatrdil, da so obtožbe neutemeljene in da nikdar ni bil v nobenem postopku, na to pa je Zlatko odgovoril z objavo odredbe s sodišča, ki je Salletovo izjavo izpodbila.

Saša Petrović oziroma Challe Salle in njegova izbranka Yvonne Srdoč sta medtem zaklenila svoja profila na Instagramu, val obtožb pa se zaenkrat še ni ustavil. Ana Vida Resnik, ki je Petrovića obtožila, da jo je spolno nadlegoval, ko je imela komaj petnajst let, je dejala, da se je oglasilo še več deklet s podobno izkušnjo.

Challe Salle. FOTO: Domen Jančič

»Do zdaj se je javilo vsaj 20 deklet, meni in še eni punci, ki je o tem spregovorila javno. Raper me je blokiral na socialnih omrežjih, kljub temu da ima mojo številko, pa od njega nikoli nisem prejela opravičila,« je povedala za Slovenske novice.

»Raper je zanikal, da je bil v preteklosti v kakršnem koli postopku ali da je trenutno, a to je laž, saj je bil v času objave v postopku vsaj že z mano,« nadaljuje.

»Prav tako je bil v zadnjih nekaj dneh s spleta izbrisan posnetek sodelovanja mene in Challeta v projektu Nekineki, česar ne razumem. Lahko si samo razlagam, kot da me želijo izbrisati s spleta.«

Prejela veliko sporočil

Glede očitkov, da si želi pevske slave, pa Resnikova pravi, da je svojo medijsko pevsko kariero zaključila že davno, izbrisala je tudi profil na Instagramu z več tisoč sledilci. Dejala je, da je vse skupaj na njej pustilo posledice. Danes zato ustvarja samo še zase.

»Nekaj deklet mi je zgodbo napisalo neposredno, veliko sporočil pa sem prejela od znancev žrtev. Opisovale so vse od telefonskih groženj pa do podrobnih zgodb spolnega nadlegovanja, ki so me tako zelo pretresle, da sem začela dodatne pozive za prijavo policiji,« je dejala.

»Večino je izkušnja zaznamovala, razumeti moramo, da prijaviti, hoditi na policijo in naprej na sodišče ipd. terja določeno stabilnost. Nekatera dekleta so bila pripravljena zgodbo deliti anonimno. Ravno zato, ker bi bile s prijavo izpostavljene, si iti v postopek niso želele. Veliko jih je pisalo v smislu, da se jim situacija ni zdela dovolj resna, ker so slišale že hujše. Vse zgodbe pa so se stikale v eni točki, in sicer 'kdo pa mi bo verjel, ko pride do znane osebe',« je izpostavila kompleksno problematiko, ki obkroža spolno nasilje.

Ana Vida Resnik. FOTO: Instagram

Pravi, da se je njej in dekletu, ki je o tem problemu javno spregovorilo že pred leti, skozi leta javilo vsaj dvajset deklet, ki naj bi jih nadlegoval Challe Salle.

»Iskreno je res težko, poskušam ignorirati neprimerne komentarje in očitke, zagotovo ne bi bila dovolj stabilna brez ustrezne terapije in zdravil. Navsezadnje sem še vedno le 21-letnica in me take stvari ganejo, ampak imam dovolj podpore, da se borim naprej. Ja, se zavedam_o, da je to dolgotrajen proces, a sem tudi prepričana, da se bo med preiskavo razjasnila marsikatera stvar, ki je morda do zdaj še nihče ni omenil,« je zaključila Ana Vida Resnik.

Zadevo preiskuje tudi policija, o nadaljnjem razpletu bomo poročali.

