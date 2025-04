»Ja, uspel nam je kar velik podvig,« se strinja Riko Zupančič, ki je z ženo Ano v 80. letih prejšnjega stoletja kupil zemljišče v vasi Jelševnik v občini Črnomelj. Očistila sta izvir Jelševniščice in razvila ekološko kmetijo Zupančič. Vaščani, skupaj jih je 19, so dali po tisoč evrov in več, da so zbrali zahtevani znesek. Leta 1990 pa se je pokazalo, da je ta košček sveta posebnost v svetovnem merilu, saj so v omenjenem izviru našli črno človeško ribico, ki je štiri leta pozneje dobila tudi svoje latinsko ime Proteus anguinus parkelj. Je sorodnica bolj znane človeške ribice iz Postojnske jam...