Zapiši hvaležnost, začuti mir: skrivnost spokojnega življenja

Ko smo hvaležni, smo tudi spokojnejši, poudarja ameriška psihoterapevtka Arlene K. Unger. Hvaležnost nam pomaga, da vidimo stvari v lepši luči, da smo bolj pri stvari in čutimo vrednost življenja, vse to pa nam prinaša mir in zadovoljstvo. V kognitivno-vedenjski terapiji je pisanje dnevnika način, da ne pozabimo vsega tistega, kar nas osrečuje. Zato vsak dan pišemo dnevnik ob istem času, da nam bo pisanje prešlo v navado.

Izberemo število dogodkov ali stvari, o katerih bomo vsak dan pisali. Tri je dobro število – ne preveč ne premalo. Pišemo o stvareh, v katerih uživamo, naj bo to barvit sončni zahod, izlet v hribe, nasmeh ljubljene osebe, nežnost živalskega ljubljenčka, glasba uličnega glasbenika, rešen problem ali zagata, ki je izginila. Ne pričakujmo, da si bomo zapomnili čisto vse. Ko se čez dan zgodi kaj, za kar smo lahko hvaležni, si to lahko vpišemo tudi v opomnik v telefonu.