Zlatko udaril s sliko odredbe sodišča, Challe Salle ponovno nagovoril javnost (VIDEO)

Med našima znanima glasbenikoma Challetom Salletom in Zlatkom se je v zadnjih dneh zaiskrilo. Potem ko je prvi pri Peru Martiču povedal nekaj kritik na račun drugega, je Zlatko naredil in pred nekaj dnevi tudi izdal pesem, v kateri kritizira Challeta Salleta. V pesmi z naslovom Klepc laže so tudi resne obtožbe. Zlatko pa se pri tem še ni ustavil. Na na svojem profilu na Instagramu je objavil nekaj drugih kritičnih objav, ki se navezujejo na Challeta Salleta. V eni novi je pokazal tudi odredbo s sodišča.

Challe Salle je pred dnevi v videu, v katerem je komentiral obtožbe, dejal, da proti njemu še nikoli ni bila podana prijava, Zlatko pa ga je zdaj očitno želel dobiti na laži, saj je v novem videu (vidite ga spodaj) pokazal odredbo sodišča, ki naj bi se nanašala na Sašo Petrovića, ki je pravo ime Challeta Salleta. V prikazani odredbi piše, da je bila odrejena hišna preiskava stanovanja in drugih prostorov na Vrhniki ter zaseg predmetov in listin. Kaj vse piše v njej lahko vidite v videu.

V še enem drugem novem videu, ki ga lahko vidite spodaj, pa se je Zlatko med drugim obregnil ob repanje Challeta Salleta, pa tudi ob nekatere njegove komentarje.

»Na žalost živimo v taki družbi in svetu, kjer je veliko jeze«

Challe Salle vseh obtožb ni nemo spremljal in se je že večkrat oglasil. V petek se je javil z videom na družbenih omrežjih. V njem je med drugim dejal, da močno obsoja sovražni govor in vse žalitve ter obtožbe proti njemu, ki pa da, kot je dejal, niso resnične.

Oglasil se je tudi med vožnjo v Radence, kjer je imel ta vikend nastop. »Drugače bi se rad vsem zahvalil za vsa vaša sporočila, za skrb, za podporo. To mi res veliko pomeni in nikoli nobenemu ne bi želel, da se znajde v takšni situaciji, kot sem zdaj jaz. Za ene je mogoče to samo zabava, ampak po mojem se ne zavedate, koliko dejansko vse skupaj negativno vpliva name in predvsem na moje bližnje. Na žalost živimo v taki družbi in svetu, kjer je veliko jeze, kjer je veliko enega sovraštva in nekateri komaj čakajo, da se nekomu začne dogajati nekaj slabega, da lahko začnejo pljuvati, obsojati in kazati s prstom in jih sploh ne zanima, kakšno je ozadje zgodbe in kakšna je resnica. Mislim, da bo čas vse pokazal in mislim, da tisti, ki ste me imeli priložnost spoznati in tisti, ki me poznate, dobro veste, kakšen sem,« je povedal.