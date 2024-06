Challe Salle: Stvar je šla čez vse meje, proti dekletom sem podal prijavo (VIDEO)

Zadnje dni v javnosti odmeva veliki spor med Zlatanom Čordićem - Zlatkom in Sašo Petrovićem, znanim pod umetniškim imenom Challe Salle. Na dan objave Zlatkove pesmi, v kateri ne manjka žaljivk in obtožb na račun Challeta Salleta, je bil Vrhničan v odzivu za naš portal bolj redkobeseden.

Se je pa dan po tem, ko je zloglasna pesem ugledala luč sveta, Challe Salle očitno odločil, da pove svojo plat zgodbe. Na družbenih omrežjih je objavil video, v katerem vse obtožbe odločno zanika. Pravi, da to, kar se zdaj dogaja, nima nobene povezave z glasbo, temveč gre za direkten napad nanj in na njegovo družino.

Proti dekletom je podal prijavo

Njegov odziv objavljamo v celoti (nelektorirano): »Glede na vse, kar se trenutno dogaja, se moram oglasit. Mesec in pol nazaj sem ob izidu pesmi na youtubu povedal svoje mnenje o rap sceni, pri čemer nisem bil žaljiv in se nisem spuščal na osebni nivo. Kar pa se zdaj dogaja, nima nobene veze z glasbo, ampak gre za direkten napad na mojo družino in name. Močno obsojam sovražni govor in vse žalitve in obtožbe proti meni, ki seveda niso resnične. Poudarjam, da nisem v nobenem postopku in nikoli proti meni ni bila podana prijava. Sem pa v preteklosti proti dekletom, ki širijo o meni neresnice že podal prijavo in teče o tem kazenski postopek, kjer sem sam oškodovan. Namen nekaterih oseb je na žalost samo medijska pozornost, zraven pa hočejo sabotirati moje dobro ime in s tem škodovati moji družini in karieri. Stvar je šla čez vse meje dobrega okusa in to je nedopustno. hvala vsem za razumevanje in podporo.«