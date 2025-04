V japonski Osaki je včeraj vrata odprla svetovna razstava Expo 2025. Na eni največjih mednarodnih prireditev, ki gosti več kot 160 sodelujočih držav in organizacij, se predstavlja tudi Slovenija, ki pa ne bo imela lastnega paviljona. Na gospodarskem ministrstvu si od slovenske udeležbe obetajo predvsem večjo prepoznavnost domačega gospodarstva na Japonskem in tudi širše. Gre za eno največjih mednarodnih prireditev. FOTO: Afp Trajnost, inovacije, povezovanje Slovenija bo po poročanju STA v ospredje predstavitve, ki bo potekala do 13. oktobra, postavila trajnost, inovacije in povezovanje. Kot...