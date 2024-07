Izbranka Challeta Salleta se je odločila za spremembo: umaknila se je

Pisali smo o tem, da so v javnosti zakrožile hude obtožbe na račun znanega slovenskega raperja Saše Petrovića - Challeta Salleta, ki naj bi nadlegoval mladoletna dekleta. Svojo negativno izkušnjo je opisala nekdanja pevka v Challetovi ekipi Ana Vida Resnik, ki je dejala, da je takih primerov še več. Tudi raper Zlatan Čordić - Zlatko ga v sedemminutni pesmi z naslovom Klepc laže obtožuje, da se je zapletal z mladoletnimi dekleti.

Pevec Challe Salle vse navedbe zanika in pravi, da ima mirno vest in da bo resnica zmagala. Pri tem pa poudarja, da gre pri zadevi za »direktni napad na mojo družino in name«.

Ob težkih trenutkih pa ob Challetu Salletu stoji njegova izbranka Yvonne Srdoč, s katero se bosta letošnje poletje tudi poročila. Zaročenca imata tudi leto in pol starega sinčka.

Yvonne Srdoč je imela vse do izbruha obtožb odprt profil na instagramu, kjer je vse pogosteje delila tudi intimne trenutke njune družine in postopoma postajala vplivnica.

Zdaj se je, kot kaže, odločila za spremembo in je profil zaklenila, kar pomeni, da ni več javno dostopen. Yvonne sicer sledi več kot 12.000 ljudi.

Kljub temu da ima zaročenka Challeta Salleta zdaj profil rezerviran le za izbrance, pa ostaja velika podpora svojemu dragemu, saj pod vsako njegovo objavo pod komentarji z emotikonom srčka pokaže, da mu ne glede na vse stoji ob strani.

Par se je sicer dolgo skrival pred javnostjo, preden sta javno naznanila, da sta zaljubljena.