»Je to konec njegove kariere?« se vse od četrtka popoldne, ko je raper Zlatan Čordić - Zlatko izdal skladbo Klepc laže, sprašujejo spletni uporabniki. S tem ne mislijo nanj, temveč na vrhniškega raperja Challeta Salleta, ki mu je fužinski klepač rim namenil ostro skladbo. Vse se je začelo, ko je Challe Salle, ki sliši na ime Saša Petrović, med gostovanjem pri Perotu Martiću pred dobrim mesecem izustil nekaj krepkih na Zlatkov račun, med drugim je dejal, da je zahrbten, in se norčeval iz njegove glasbe. Zlatko je od Petrovića na družbenih omrežjih zahteval iskreno in javno opravičilo, ker pa te...