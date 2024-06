Pevka razkrila, kaj naj bi po nastopih z njo počel znani Slovenec, ko je bila še najstnica

Te dni se je na slovenski glasbeni sceni vnela prava drama s Challetom Salletom in Zlatkom v glavni vlogi. Prvi je med gostovanjem pri Peru Martiću povedal nekaj kritik na račun Zlatka, ta pa se mu je maščeval z izidom pesmi, v kateri sedem minut kritizira prav njega. Kako se je Challe Salle za naš portal odzval na hude obtožbe, si lahko preberete v članku na tej povezavi.

Se je pa le nekaj minut po tem, ko je Zlatkova pesem ugledala luč sveta, na Instagramu pojavil zapis Ane Vide Resnik, ki je dvignil precej prahu. Pevka, ki je nekaj časa glasbeno sodelovala s Challetom Salletom, je razkrila, kaj naj bi se dogajalo pred leti, ko je bila še najstnica.

»Bila sem petnajst, ko sem prvič začela z rednim pitjem alkohola, ker si menil, da sem preveč plašna in potrebujem na odru nek zagon, ki naj bi mi ga dal alkohol, zato si mi podajal kozarčke in brisal nasmeh. /.../ Ob vožnjah domov si me spraševal o moji intimi in nagovarjal k pogovorom o seksu, čeprav se o tem nisem pogovarjala niti z vrstniki in mi je bilo vidno neprijetno. Po nastopu si me poljubljal po licu in vratu, čeprav sem imela prvi poljub komaj leto dni pred tem,« se glasi del izpovedi pevke.

Kaj na to pravi Challe Salle?

Ali navedbe Resnikove držijo in kako komentira njene obtožbe, smo povprašali tudi Challeta Salleta. Kot nam je odgovoril, je že vse pojasnil v komentarju, ki nam ga je podal po objavi Zlatkove pesmi: »Ne morem komentirati stvari, ki me ne zanimajo in jih ne spremljam. Fokusiram se na svoje delo in družino, imam še nekaj nastopov pred odhodom na dopust in organizacijo poroke. Drugače pa se je moja ekipa že večkrat srečala z lažnimi obtožbami na moj račun in raznimi poskusi kraje identitete in storilci so bili tudi kazensko preganjani. Enako bo v prihodnje, če bo to potrebno.«