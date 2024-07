Policija preiskuje Challeta Salleta

Pisali smo o tem, da so v javnosti zakrožile hude obtožbe na račun znanega slovenskega raperja Saše Petrovića - Challeta Salleta, ki naj bi nadlegoval mladoletna dekleta. Svojo negativno izkušnjo je opisala nekdanja pevka v Challetovi ekipi Ana Vida Resnik, ki je dejala, da je takih primerov še več. Tudi raper Zlatan Čordić - Zlatko ga v sedemminutni pesmi z naslovom Klepc laže obtožuje, da se je zapletal z mladoletnimi dekleti.

Challe Salle vse navedbe zanika in pravi, da ima mirno vest in da bo resnica zmagala. Ob težkih trenutkih mu ob strani stoji njegova izbranka Yvonne Srdoč, ki je pogosto delila utrinke iz njunega življenja, zdaj pa se je odločila, da profil na instagramu zapre za javnost. Več o tem preberite tukaj.

Kaj o primeru pravi policija?

Na ljubljanski policiji so minuli konec tedna za portal N1 povedali, da še niso prejeli nobenih kazenskih ovadb, vendar na podlagi javno dostopnih informacij preiskujejo primer, da bi ugotovili, ali so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Na vprašanje STA so danes na policiji navedli, da na del vprašanj, ki se nanašajo na konkretnega posameznika, ne morejo odgovoriti, so pa dodali, da je vsaka oblika nasilja nedopustna in policija pri tem vedno zasleduje cilj, da se zaščiti žrtev in da so kazniva dejanja preiskana v celoti in storilci ustrezno procesuirani.

Vse morebitne žrtve tovrstnih dejanj je policija tudi pozvala, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo, »saj je cilj taka dejanja zaznati, preiskavo pripeljati do zaključka in tako preprečiti morebitno nadaljevanje kaznivih ravnanj«. Kot so še zapisali, razumejo zadržanost žrtev, a so zagotovili, da bodo policisti in kriminalisti storili vse, kar je v njihovi moči za zaščito žrtev.

»V policiji z žrtvami postopamo še posebno skrbno in občutljivo. Žrtvam nudimo tako pomoč kot nasvete, jih po opravljenem razgovoru seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči in jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku,« so še zapisali.

