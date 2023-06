Stroka šokirala javnost: mladi morilec Kosta treniran kot specialec

Tretjega maja letos se je na elitni osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu zgodila tragedija, kakršne na teh prostorih ne pomnimo. Sedmošolec, 13-letni Kosta Kecmanović, je s pištolo vkorakal v šolo, usmrtil varnostnika in devet otrok.

Balističarji, ki preiskujejo zločin, ugotavljajo, da je bil pripravljen kot vrhunski specialec. Do sklepa o tem so prišli na podlagi preciznega merjenja in ugotavljanja kotov, pod katerimi je mladi morilec v šolarje izstrelil krogle.

Strokovnjaki so mnenja, da je bil pri streljanju neverjetno spreten. O tem, kako je ubil varnostnika, so dejali: »Težko je zadeti tarčo iz tega položaja, v katerem je bil Kosta. Tudi najboljšimi se lahko zgodi, da zgrešijo. Kosta je po varnostniku ustrelil še tri deklice, na hodniku, s kakšnih devet metrov razdalje, morda 12. Streljal je in bil izredno precizen. Niso ga zmotili niti kriki otrok v učilnicah, roka pa se mu ni zatresla, saj je profesionalno streljal v serijah.«

Oče v priporu

S tem so potrdili, da je deček redno vadil streljanje z očetom, ki je trenutno v priporu. Osumljen je, da je sinu omogočil koriščenje orožja in da to ni bilo ustrezno varovano, pa še, da je otroka, kar je v nasprotju z zakonom, peljal na strelišče, kjer je streljal. Strokovnjaki so si edini, da je mladi morilec strokovno usposobljen.

Strokovnjakinja za orožje Ana Simonović je prepričana, da ni mogoče, da bi deček le po treh obiskih strelišča s takšno natančnostjo pokončal svoje šolske prijatelje. »Oče je sina vzel s seboj na treninge airsofta, kjer so skupaj trenirali "antistresno igro",« so še ugotovili. Kaj so na teh treningih počeli? Kot pri paintballu gre za simulacijo borbe z orožjem in vojaško taktiko. Orožje ni pravo, temveč gre za replike pravega orožja, v katerem so namesto pravih plastične krogle.