Kosta K. po masakru na svobodi? »Zgodilo se bo na skrivaj«

Še vedno ni znano, kakšna usoda čaka morilca otrok Kosto K.. Mladoletnik je trenutno na opazovanju v psihiatrični ustanovi, kot pišejo srbski mediji, pa je že večkrat spraševal, kdaj bo izpuščen. Čeprav odgovor na to vprašanje ni znan, je znano, da je zakon povsem jasen in da fant za kaznivo dejanje ne more biti kazensko odgovoren, ker je mlajši od 14 let.

Dejstvo, da bo Kosta K. ostal nekaznovan, je sprožilo ogorčenje in strah v javnosti, ki si še vedno ni opomogla od masakra, ki ga je zagrešil 3. maja v osnovni šoli na Vračarju. Da bi travmatiziranim otrokom vsaj malo olajšali malo maturo, bodo »ribniški« dijaki na konec pouka počakali v drugi šoli.

Povsem realen scenarij je, da bo deček nekega dne zapustil zavod, zamenjal identiteto in odšel v tujino. FOTO: A.m./ata Images, Pixsell

»Takšna odločitev bi morala biti sprejeta že prej, saj vsaka vrnitev v tisto šolo pomeni razburjenje. Otroci so hodili na pogrebe svojih kolegov in doživljali travme z veliko začetnico. Ne vem, kako se lahko učijo v takem stanju, treba jih je podpreti, ker je še vse sveže,« je komentirala psihologinja Dragana Ivanović.

Vsa družina je ogrožena

Pravni vidik situacije brez primere je poskušal razjasniti srbski odvetnik Marko Anđelković Slijepčević, ki meni, da je povsem realen scenarij, da bo deček nekega dne zapustil zavod, zamenjal identiteto in odšel v tujino. Vse to daleč od oči javnosti.

»Fant bo pridržan, dokler ne bodo ocenili, da ni nevaren za širšo družbo in zase. To je moja domneva. A o njegovi usodi bo odločala odločitev sodišča. Nihče ne more biti proti svoji volji zadržan v psihiatrični ustanovi in ​​za to obstaja zakonska rešitev. Niti policija vam ne more vstopiti v hišo in vam vzeti otroka, samo sodišče in odločitev sodišča. Ostali organi samo pomagajo pri izvajanju te odločbe,« je pojasnil Anđelković Slijepčević.

Psihologinja je opozorila, da so bile pri poročanju o kaznivih dejanjih storjene velike napake. »Prvič se je v naši državi zgodila velika tragedija in mediji so tega otroka naredili popularnega, hkrati pa so prezrli masaker v Mladenovcu. Tudi v drugih državah imena in slike storilcev sploh niso predstavljeni, pri nas pa se mu pripisuje prevelik pomen. Vedno se bodo našli ljudje, ki bodo poveličevali morilca, še posebej, ker je bilo preveč nepreverjenih informacij,« meni Ivanović in dodaja, da v celotnem primeru ni ogrožen le deček, ampak tudi njegova družina.

V Beogradu jim ni življenja

Kot smo že pisali, so Kostovi starši prejeli veliko groženj. Oče Vladimir, sicer cenjen radiolog, je trenutno v priporu, mama in mlajša sestra, ki je prav tako obiskovala šolo, kjer se je zgodil masaker, pa sta v Srbiji, a njuna lokacija ni znana. Gotovo se ta desetletnica ne bo vrnila na OŠ Vladimir Ribnikar. Milan Kostić, psiholog in sodni izvedenec, meni, da je Kostina mlajša sestra tudi žrtev svojega brata, saj bo vse življenje nosila posledice njegovega zločina.

»Takšna situacija pri nas sicer ni pogosta, je pa pomembno, da materi razložita, kako zapletena je situacija zanju in da je morda najboljša rešitev, da zapustita državo. Mislim, da je ločitev od Koste v tem primeru nujna. Mama bi morala razumeti, da ima poleg sina še hčerko in da mora nekaj narediti, da jo zaščiti. Tisto dekle ni naredilo ničesar, a bo zaznamovana in stigmatizirana do konca življenja. O tem bo presodilo okolje in mislim, da jo je treba čim bolj zaščititi,« opozarja Kostić.

Z njim se strinja nekdanji načelnik Uprave za zatiranje organiziranega kriminala Bora Banjac, ki meni, da je morda najboljša rešitev za Kostino družino selitev v daljno državo.

»Kaj se da narediti z njima, mislim s sestro in mamo? Zanje ni življenja ne v Beogradu ne v Srbiji. Mislim, da ne bi mogli živeti v nobeni državi regije, ker bi se prej ali slej vedelo, kdo so. Mogoče bi morali iti čez ocean, nekam dovolj daleč stran. Če ostanejo tukaj, je edina rešitev sprememba identitete, vprašanje pa je, ali jim bo to uspelo,« je dejal Banjac, poroča dnevno.hr.