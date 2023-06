Morilec Kosta šokiral zdravnike z vprašanjem: vprašal je le za eno osebo

Kosta Kecmanović (13), ki je 3. maja na osnovni šoli v Beogradu pobil devet učencev in varnostnike ter ranil pet otrok in učiteljico zgodovine, se je prvič zanimal za svojo mlajšo sestro. Množičnega morilca z Vračarja so namestili na Kliniko za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino v Beogradu, poteka pa strokovni pregled, ki naj bi med drugim ugotovil, ali je Kosta duševno zdrav.

Kosta do nedavna sploh ni vprašal za očeta, mamo in sestro do pred nekaj dni. »Nihče ni razumel, kako je mogoče, da otrok v nobenem trenutku ne vpraša o svoji družini. Pritoževal se je le nad tem, da mu je dolgčas, zato je za krajšanje časa prosil za računalnik. Nikoli pa ni spraševal po očetu Vladimirju, mami Miljani in mlajši sestri. Zdaj so bili zdravniki šokirani, ko jih je Kosta med pogovorom vprašal, ali vedo, kaj počne njegova sestra,« je povedal vir za Informer.

Kosti so povedali, da je njegova sestra z mamo, a da ne vedo, kje sta. »Mladoletni osumljenec se je zamislil in odgovoril: 'To je dobro,'« je povedal Informerjev sogovornik.

V primeru, če sodišče in psihiatri ocenijo, da je Kosta nevaren za okolico, kar sploh ni sporno, lahko ostane zaprt v psihiatrični bolnišnici, ne glede na to, da bi temu morebiti njegovi starši nasprotovali in da je kazensko neodgovoren.

Vir iz psihiatrične ustanove pojasnjuje, da vse pogoje za nevropsihiatrično izvedenstvo določi sodišče. »Sodišče mora navesti, kaj točno je treba ugotoviti z izvedenstvom. Zahteva lahko, da se izvedenec ali ustanova izjasnita o splošnem duševnem zdravju osebe, za katero je bilo izvedenstvo naročeno, ter da se izjasni o tem, ali je ta oseba nevarna zase ali za okolico,« piše srbski portal.