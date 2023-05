Pričanje Kostove mame: Tisti dan se ni obnašal povsem običajno, bil je ...

Mamo dečka, ki je ubil devet vrstnikov in paznika Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, je policija minuli teden zaslišala in takrat je podrobno povedala svojo različico zgodbe o sinovem otroštvu, njegovem zdravju, njegovem odnosu do vrstnikov in družine.

Opisala je tudi njegove dni pred množičnim pobojem 3. maja, pa tudi, kako je bilo jutro prej, ko je deček z očetovima pištolama in molotovkami vstopil v osnovno šolo.

Dečkova mama Miljana Kecmanović je po pisanju Blica v solzah opisala sina kot občasno bolehnega in pametnega in poudarila, da nič ni kazalo na to, da bi lahko postal množični morilec.

Dnevi pred zločinom

Vir Blica pravi, da je mama morilca povedala, da je bil njen sin pet dni pred zločinom s prijateljem in njegovo mamo na počitnicah zunaj mesta. Tam so skupaj preživeli 1. maj, nato pa so se vrnili v Beograd. Deček se je vrnil domov eno uro pred starši in se je prhal, ko so prišli domov. Mama trdi, da v njegovem obnašanju ni opazila nobenih sprememb.

Dan pozneje, 2. maja, Kosta in njegova sestra nista šla v šolo in sta odšla k starim staršem. Zvečer sta se vrnila domov in so si skupaj ogledali film.

Spomnila se je, da je Kosta v nekem trenutku šel v trgovino po živila, a tudi tistega dne ni zasledila ničesar nenavadnega v njegovem vedenju. Pogovarjali so se o filmu, ki so si ga ogledali, in o drugih temah, ki Kosto zanimajo.

Na dan množičnega poboja: »Bil je upočasnjen«

Mati je povedala, da je usodnega 3. maja prva vstala, da bi sinu in hčerki pripravila zajtrk. Mož je odšel v službo, nato pa je zbudila otroke. Trdi, da v sinovem obnašanju ni opazila ničesar čudnega, razen tega, da je bil med zajtrkom in pripravami na šolo upočasnjen.

»Fant naj bi ji rekel, naj ne skrbi, ker včasih tudi učitelj zamuja. Mati trdi, da je nato odpeljala hčerko v šolo, deček pa je ostal doma in se sam uredil,« pravi vir Blica, seznanjen s primerom.

Uro pozneje je izvedela za streljanje v šoli. Policistom je povedala, da je mislila, da je njen sin v streljanju ranjen, in takoj odšla v šolo, tam pa je izvedela resnico.

»Pravi, da je bila obupana, da še zdaj težko verjame, da je njen sin storil kaj takega, in vztraja, da nič ni kazalo na to, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Poudarila je, da tudi sama išče razloge za sinova dejanja,« pravi vir.

Imel je veliko interesov

Opisala ga je kot fanta z veliko interesi, ki ni impulziven in energičen, je pa radoveden in je znal z objemom pokazati čustva do nje in svoje babice.

Pravi, da zadnja leta svojega nezadovoljstva ni kazal z jokom, ampak da je prej, ko je bil mlajši, jokal, ko mu kaj ni bilo po volji.

»Trdi, da je bil deček bližje njej kot očetu, za dečka in njegovo sestrico pa je že od rojstva skrbela varuška, ki se ni nikoli pritoževala nad njim,« poudarja sogovornik.

Spremembe v puberteti, mobilni telefon in aplikacije

Mama je opazila določene spremembe pri dečku v puberteti, a jih ni označila za dramatične. Po pisanju Blica je policistom povedala, da se je v začetku letošnjega šolskega leta začel zapirati v svojo sobo, da ni zaklenil vrat, je pa prosil mlajšo sestro, s katero si je delil sobo, naj odide. Začel se je tudi zapirati v kopalnico in dvakrat na teden odgovarjal mami, ko je prišla iz službe in ugotovila, da ni dokončal šolskih nalog in da je njegova soba nepospravljena, sam pa gleda film ali telefonira.

Povedala je, da ga je kaznovala tako, da mu je prepovedala dostop do telefona in računalnika. Navedla je tudi, da ga ni tepla, razen morda parkrat, ko je bil mlajši. Poudarila je, da že dolgo ni prižgal računalnika, ki ga je v času korone uporabljal za igranje igric s prijatelji. Ob tem ji je nekoč potožil, da so ga zaradi prepira vrgli iz vrstniške skupine, v kateri so skupaj igrali. Dodala je, da je na mobilnem telefonu uporabljal instagram, snapchat, youtube in tiktok in da je v preteklosti pregledovala njegov telefon.

V drugem polletju je opazila, da v šoli dobiva slabše ocene in da ga šola manj zanima kot prej, na kar ji je dejal, da je »vse pod kontrolo«.

Policistom je poudarila, da je nihče iz šole, učiteljskega zbora, izmed staršev ali sošolcev ni opozoril na to, da se nenavadno vede, razen da ima posebne interese v odnosu do drugih otrok. Dodala je, da njena mlajša hčerka v njegovem obnašanju ni opazila ničesar čudnega, čeprav sta si delila sobo.

Menjava razreda

Dečkova mama je povedala, da se je njen sin maja 2022 v šestem razredu pritoževal, da ga nekateri prijatelji niso povabili na rojstni dan. Kot je povedala, se je na njegovem obrazu videlo, da mu je hudo, zato je takrat kontaktirala njegovo razredničarko, da bi videla, v čem je težava.

»Mama trdi, da ji je razredničarka rekla, da se ji zdi, da so drugi otroci ljubosumni na fanta, ker je uspešnejši učenec in izstopa v razredu. Povedala je, da se je njen sin pritoževal, da ga prijatelji zbadajo, ker veliko bere in ne zna dobro igrati nogometa. V tistem obdobju je prosil za zamenjavo razreda, ko je šel v sedmi razred. Kot je povedala, so to tudi storili, mama pa trdi, da se je deček poleti začel intenzivno družiti z drugimi otroki,« pravi vir za Blic.

Povedala je, da se je po vstopu v nov oddelek spoprijateljil z novimi sošolci, povedal ji je, da je bolj zadovoljen kot prej in da je celo napisal esej o svojem pogumu, da je zamenjal okolje.

Trdi še, da se je fant po jezikovnem taboru v Franciji veliko družil z dekleti, razredničarka pa ji je po tem poslala sporočilo: »Čestitam, vaš otroci so čudoviti!«

Zakaj je oče peljal sina na streljanje?

Pričala je tudi, da je njen mož, dečkov oče, menil, da bi moral sina seznaniti z nevarnostmi orožja, saj je imel v mladosti negativno izkušnjo.

»Ni se strinjala s tem, da gre fant na strelišče, a ni dvomila o moževem razmišljanju kot očetu in njegovih dobrih namenih. Dodala je, da je njen mož želel sina opozoriti na nevarnosti orožja in mu hkrati pokazati, kako deluje, vse pa z razlogom, da orožje za dečka 'ne bi bila eksotika in izziv'. Dejala je, da je šel fant dvakrat z njim na strelišče in streljal, slišala pa je, da so bili na strelišču tudi drugi otroci,« pravi sogovornik.