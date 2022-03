Nenad Periš razkril podrobnosti srečanja z Matejevo mamo: zanj je imela le eno vprašanje

Nenad Periš, oče pogrešanega Mateja, se je pred dnevi vrnil v Split, k družini, pa tudi v službo. Kot zatrjuje, mu ni lahko, mora pa živeti naprej. Težko je biti tako daleč od Beograda, kjer se je za njegovim sinom izgubila vsaka sled. »Srečal sem se z Matejevo mamo in lahko vam povem, da je njej najtežje. Prva stvar, ki me jo je vprašala, je bilo: 'Kako si?' Posvetila se je molitvam in goreči želji, da bi našla sina. Sprehajala sva se in se pogovarjala. Povedal sem ji vse, kar vem, a da najinega otroka nisem našel.«

Nenad je dejal, da o Mateju ni novih informacij, in čeprav je minilo že veliko časa, še vedno upa, da je živ. »Hčeri sta me pričakali z enakim vprašanjem kot moja bivša žena – kako sem. Vsem govorim, da nisem pomemben jaz, ampak Matej. Da bi to, kar počnem, počel vsak starš na svetu. Ni mi lahko, a sem se moral vrniti zaradi družine in službe. Ni trenutka, da ne pomislim, kaj je z mojim sinom in kje je. Moram biti realen ...«

Preiskava poteka naprej

Od beograjske policije je Nenad dobil potrditev, da preiskava še poteka in da bodo Mateja še naprej iskali. »Prejel sem poročilo načelnika policije v Beogradu. Potrdil mi je, da se iskanje mojega sina nadaljuje z enako intenziteto, da prihaja boljše vreme in da ga bodo iskali v Savi in Donavi, pa tudi na kopnem.«