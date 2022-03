To je najbolj boleč trenutek v življenju pogrešanega Mateja

Zasebni detektiv Braca Zdravković je za medije povedal zgodbo iz Matejevega življenja in o njegovem prijatelju Ivoru. Pogrešanega Splitčana Mateja Periša, za katerim se je sled izgubila v noči na 31. december v Beogradu, še vedno iščejo. Njegovo izginotje ostaja nepojasnjeno.

Te dni se je na družbenem omrežju pojavil posnetek, ki pripoveduje zgodbo o Mateju in njegovem prijatelju Ivorju. Ta je preminil v prometni nesreči, ko sta skupaj z Matejem vozila motor. V informacijah, ki se v posnetku pojavljajo, se lahko razbere, da Matej nikoli ni prebolel smrti svojega prijatelja, pišejo srbski mediji.

Takole je povedal zasebni detektiv Zdravković:

»Ivor je bil rojen 9. junija 1995 in je bil Matejev sošolec. Bila sta si podobna, oba visoka in svetlolasa. Čeprav mu je bila književnost blizu, se je odločil, da bo skiper, bil je tudi navdušenec nad motorji. Prijatelja je povezovala ljubezen do motorjev. Sam je zbral denar za motor in si ga kupil. Skupaj z Matejem sta z motorji šla do Makarske. Mimo njiju je z avtomobilom zapeljal Vičenco. Ivor je začel divjati za njim. Želel ga je prehiteti, Matej pa mu je sledil. Ivor je v ovinku izgubil nadzor nad motorjem in zadobil usodni udarec v glavo. Matej se je ustavil in prijatelja oživljal.. V tistem trenutku je Matej občutil, da mu duša razpada,« je žalostno zgodbo povedal detektiv. Je ta Matejeva bolečina, ki jo je nosil vseskozi s seboj, povezana z izginotjem?