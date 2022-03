V Beogradu se ne predajajo, Mateja bodo poskušali najti z novo metodo

Več kot dvomesečna iskalna akcija skrivnostno izginulega Mateja Periša še vedno poteka. Pristojni še prečesavajo reki Savo in Donavo ter njuni obrežji. Čeprav se je Matejev oče vrnil domov in je od izginotja 27-letnega Splitčana na silvestrski predvečer minilo že več kot dva meseca in pol, v Srbiji zagotavljajo, da mladeniča še vedno iščejo enako zavzeto kot prvi dan.

Srbski Kurir je pri komandirju policijske izpostave za varnost na rekah Milošu Kostiću preveril, kako poteka iskanje. Ta zatrjuje, da še vedno vsakodnevno pregledujejo Savo in Donavo vse do meje s Smederevom. To bodo počeli, vse dokler ne najdejo Mateja ali Matejevega trupla, zagotavljajo.

Pregledali so arhive akcij iz preteklih petih let ter analizirali, kje je večja verjetnost, da bi bilo Matejevo truplo, če je ta res šel v vodo in v njej utonil. Reki pregledujejo s sonarji in z radarji tudi ponoči ter droni podnevi. Iskanje otežuje tudi vreme, saj je reka hitra in je nevarno vanjo pošiljati potapljače.

Kakršno koli napovedovanje, kje bi lahko truplo naplavilo, je kljub analizam brezpredmetno, saj je vsak primer drugačen, odvisen od veliko dejavnikov.

Kot smo poročali, je Matejev oče zapustil Beograd, čeprav je rekel, da se brez Mateja – živega ali mrtvega – ne bo vrnil domov v Split.