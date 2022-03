Prijatelji pogrešanega Mateja naredili usodno napako

Viri v srbski policiji, ki so blizu preiskovalcem, predvidevajo, da so Matejevi prijatelji iz strahu napravili katastrofalno napako. Pravijo, da so prijatelji čakali več kor 12 ur, da bi prijavili pogrešanega Mateja, le zato, ker so uživali prepovedane substance in so želeli biti trezni ob klicu na policijo.

Dejstvo je, da je minilo več kot 12 ur od prijave, kar je otežilo celotno iskalno akcijo, piše Kurir.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije, meni, da se Matej ne nahaja v vodi in da je živ. Marković meni, da obstaja velika možnost, da je nekje zaprt.

Po njegovem mnenju bi se Matejevo truplo, če bi se zares utopil, moralo že pojaviti na površju vode in bi tako truplo našli.

»Primer moramo končati. Ne moremo več kot dva meseca zadrževati policijo in nenehno iskati. Moje mnenje in mnenje tistih, ki na tem primeru delajo, je, da se ne nahaja v vodi,« je dejal.

»Z avtom je odšel v neko smer ali ga nekdo zadržuje zaprtega ali je kaj drugega, to ne vem. So se pa pojavile raznovrstne spekulacije o tem, da so ga videli v Nemčiji in ne vem kje. Meni bi bilo ljubše, da bi bilo to res. Vse možnosti so težke za starše,« je povedal Marković.