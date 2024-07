Ukradel za 30 tisočakov telefonov

Lenarški policisti obravnavajo kaznivo dejanje drzne tatvine. Neznanca sta vstopila v trgovino in zamotila prodajalca, tretji pa je medtem ukradel več mobilnih telefonov. Skupaj naj bi po nestrokovni oceni policije trgovino oškodovali za okoli 30.000 evrov.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so policisti opravili ogled kraja kaznivega dejanja, še vedno pa o dogodku zbirajo obvestila. Ob tem prodajalce v poslovnih prostorih, zlasti tiste z elektronsko opremo, opozarjajo na previdnost.

Ukradel ure, zlatnino in gotovino

Prav tako v ponedeljek je prišlo do vloma v stanovanje na območju Ptuja. Neznanec je vanj vstopil skozi balkonska vrata, pri tem pa ukradel gotovino, ure in zlatnino, s čimer je lastnika oškodoval za približno 22.500 evrov.

Pri vlomu v poslovni prostor na območju Tezna so tatovi odnesli kovinsko blagajno, na območju Ruš pa so iz delavnice ukradli razna orodja. Vsak od lastnikov je bil oškodovan za okoli 2500 evrov, so še sporočili s policije.