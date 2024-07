Tatvina v trgovskem centru, lastnik oškodovan za 23 tisočakov

Na območju Maribora je v trgovskem centru na Taboru policija obravnavala drzno tatvino, kjer so štirje neznani storilci 20. julija okoli 16. ure vstopil v trgovino. Trije so zamotili prodajalca, tako da nista videla vrat skladišča. Četrti storilec je v tem času vstopil v skladišče in odtujil več mobilnih telefonov. Storilci so s kraja pobegnili. Lastnika so oškodovali za cca. 23 00000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, sporočajo s PU Maribor.

Vlomili tudi v hišo

Patrulja PP Maribor II pa je 21. julija v Mariboru opravila ogled kraja kaznivega dejanja vloma v hišo. Neznani storilec je pristopil do balkonskih vrat hiše, kjer je v okvir vrat zvrtal tri luknje, odprl vrata in vstopil v notranjost, kjer je pregledal vse prostore. Odtujil je 2.000,00 eurov gotovine in več kosov nakita. Lastnico je oškodoval za okoli 18.000,00 eur. Policisti bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.