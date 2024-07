To se je dogajalo okoli 2. ure sredi Ljubljane! Bile so tri osebe ...

Danes, okoli 2. ure smo bili obveščeni o roparski tatvini na območju centra mesta Ljubljane. Po do sedaj znanih podatkih so tri osebe obstopile oškodovanca, mu zagrozile s pretepom in mu odtujile mobilni telefon in denarnico. Oškodovanec je osumljencu mobilni telefon iztrgal nazaj, ta pa ga je udaril in lažje telesno poškodoval. Vsi trije storilci so z odtujeno denarnico peš pobegnili s kraja. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil, sporočajo s PU Ljubljana.

Roparska tatvina, prijet osumljenec

V petek, okoli 14.30 so bili policisti obveščeni, da je neznani storilec zamaskiran vstopil v eno izmed trgovin v Mengšu. Na blagajni je zaposlenim preko zapisa na listu papirja zagrozil in zahteval denar. Odtujil je nekaj bankovcev in zbežal iz trgovine in se odpeljal s kolesom. Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so s pregledom posnetkov nadzornih kamer in nadaljnjim zbiranjem obvestil ugotovili identiteto 20-letnega osumljenca in mu v večernih urah odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, osumljenec ki je bil v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj s poglavja zoper premoženje, pa bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku.

Drzna tatvina

Prav tako v petek so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Horjula. Neznana osumljenka je vstopila v eno izmed odprtih hiš, pregledala prostore in našla denarnico ter iz nje odtujila nekaj 100 eur gotovine. V prostorih jo je zalotila oškodovanka in jo skušala zadržati. Osumljenka je pobegnila in se skupaj z še eno osebo s kraja odpeljala s osebnim avtom znamke Opel astra, zelene barve. Opis storilke: stara okoli 45 let, manjše suhe postave, črnih dolgih las. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.