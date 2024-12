Zaroka slavne igralke: za vedno se začne sedaj

32-letna Selena Gomez in štiri leta starejši glasbeni producent Benny Blanco sta se zaročila. Pevka in igralka je veselo novico delila na družbenih omrežjih, kjer je objavila nekaj fotografij, na katerih pozira s prstanom na roki.

»Za vedno se začne sedaj,« je zapisala igralka, ki je nominirana za zlati globus v kategoriji najboljše stranske igralke za film Emilia Perez. Ta je nominiran še v devetih drugih kategorijah za to nagrado.

Pod objavo so se zvrstile lepe želje mnogih slavnih osebnosti, med njimi tudi Taylor Swift in Jennifer Aniston.

Par je skupaj že več kot leto dni, zvezo je Gomezova potrdila decembra lani.

»Je najboljša stvar, ki mi se je kdaj zgodila. Boljši je od vseh, s katerimi sem bila, to je dejstvo,« je pevka in igralka nekoč o dragem zapisala na instagramu.

Blanco je v preteklosti kot glasbeni producent sodeloval s Seleninim nekdanjim fantom Justinom Bieberjem, s katerim sta bila tudi dobra prijatelja.

»Prijatelji in člani družine zaročencev so zelo srečni zanju in menijo, da bi lahko to bila čudovita zveza, ki bo trajala dolgo,« Page Six navaja besede vira, ki je januarja lani dodal:

»Benny meni, da je Selena genialna, izjemno nadarjena, prijazna in inteligentna.«

Preden sta postala par, sta zaljubljenca sodelovala in bila dobra prijatelja, Benny se je celo pojavil v videospotu za Selenino pesem I Can't Get Enough iz leta 2019, v katerem je nosil kostum plišastega medveda.