Svoji najboljši prijateljici Seleni Gomez je darovala ledvico, zdaj se niti več ne pogovarja z njo

Če ste mislili, da bi z darovanjem enega od svojih organov prijatelju v stiski pridobili najmočnejšo zvezo doslej in prijatelja za vse življenje, ste se zmotili.

Potrditev tega je zgodba priljubljene pevke in igralke Selene Gomez, ki ji je prijateljica Francie Raise z darovanjem ledvice dobesedno rešila življenje. Njuno prijateljstvo pa je dandanes žal trajno poškodovano.

Pred sedmimi leti je mlada zvezdnica Čarovnikov iz Waverly Placea odprla srce medijem in povedala vse o svojem boju z lupusom (avtoimunska bolezen). Za nekaj časa se je umaknila iz šovbiznisa, kasneje pa je svoj premor pripisala posegu presaditve ledvice. Pomagala ji je, kot je takrat razkrila, njena dolgoletna najboljša prijateljica Francie, ki ji je darovala organ, ki ga je tako potrebovala.

»Želim se javno zahvaliti svoji družini in neverjetni ekipi zdravnikov za vse, kar so naredili zame pred in po operaciji. In končno, ni besed, s katerimi bi opisala, kako se lahko zahvalim svoji prelepi prijateljici Francii Raisi. Dala mi je največje darilo in žrtev s tem, da mi je darovala svojo ledvico,« je takrat zapisala Selena na Instagramu.

Le šest let po dvojni operaciji, ki jima je spremenila življenje, je razmerje med najboljšima prijateljicama povsem razpadlo. Kot poročajo mediji, se prepirata kot v šestem razredu osnovne šole, nehali sta si slediti na družbenih omrežjih, si zamerita, da druga druge ne omenjata pogosteje v izjavah za medije ...

Pravita, da se nikoli nista zares sprli, morda sta le potrebovala nekaj časa, da se nista intenzivno družili, poroča Slobodna Dalmacija.

