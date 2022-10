Hailey Bieber in Selena Gomez: prijateljici, ne sovražnici

Ko se je mlada manekenka Hailey Baldwin zaročila z ljubljencem deklet Justinom Bieberjem, so mnogi oboževalci ostali brez besed. Pevec je namreč kar osem let hodil s pevko Seleno Gomez, s katero sta se pogosto razšla in spet pobotala, zato so njegovi privrženci par kovali v oblake. Štiri mesece po končnem razhodu je Justin za roko zaprosil Hailey in se z njo jeseni 2018 tudi poročil.

Zato je bilo veliko govora o tem, da ga je manekenka 'ukradla' Seleni in da je bila ta pogosto prevarana. Hailey je pred kratkim vse te govorice zanikala, zdaj pa sta se dami prvikrat javno srečali na Academy Museum Gala v Los Angelesu, kjer sta se srčno objeli in z veseljem pozirali za fotografije.

Kaže, da še zdaleč nista tekmici ali sovražnici, pač pa celo prijateljici.