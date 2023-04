Poglejte, koliko denarja ima Karel III., kraljevo bogastvo prekaša druge slavne milijonarje

Kralj Karel III. (74) je presegel svojo mamo, pokojno kraljico Elizabeto II. Po novi analizi The Sunday Timesa njegovo premoženje znaša 600 milijonov funtov oziroma 680 milijonov evrov. Bogastvo njegove mame je po lanskih izračunih časopisa znašalo 370 milijonov funtov. Poleg tega kraljevo bogastvo presega druge znane milijonarje, kot so David (47) in Victoria Beckham (49) ter sir Elton John (76).

Izračun kraljevega bogastva med drugim vključuje dve zasebni kraljevi posesti, znani kot vojvodini, ter posest Sandringham in grad Balmoral. Naloga prestolonaslednika je skrbeti za vojvodino Cornwall, medtem ko je vojvodina Lancaster pod nadzorom vladajočega monarha.

Kralj Karel III. je vojvodino Cornwall prevzel pri 21 letih, leta 1969. Po kraljičini smrti je zasebno posest podedoval princ William (40).

Prostovoljno plačal dohodnino

Glede na analizo je Karel III. med letoma 2011 in 2012 povečal letni zaslužek za 42,6 odstotka, na 25,4 milijona funtov. V istem obdobju se je bogastvo vojvodine povečalo za skoraj 50 odstotkov, na 1,04 milijarde funtov. Po navedbah časopisa večina tega denarja izvira iz »oddajanja komercialnih nepremičnin« na drugih območjih Anglije.

Kralj je med letoma 2012 in 2022 z vojvodstvom zaslužil 212,7 milijona funtov. Od tega zneska je prostovoljno plačal dohodnino. Nekdanji kraljev svetovalec je povedal, da je Karel III. po dragi ločitvi od pokojne princese Diane postal »previden pri skrivanju denarja, pridobljenega od vojvodstva«.

Tako sta se s Camillo uredila za obisk Nemčije.

Kralj Karel III. ob torti konec marca, narejeni posebej za njegov obisk v Nemčiji, skupaj z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem. FOTO: Pool Via Reuters

Posestvo Sandringham in grad Balmoral naj bi bila kraljevo »najvrednejše premoženje«. Sandringham je vreden 245 milijonov funtov, Balmoral pa 210 milijonov funtov. Sandrigham prinese nekaj denarja od turizma in safari izletov. Poleg tega je na posestvu podjetje za proizvodnjo jabolčnega soka Sandringham Apple Juice, ki prav tako ustvarja dohodek.

Kralj je del svojega bogastva pridobil tudi s hrano in linijo izdelkov, imenovano Duchy Originals. Čeprav ima toliko denarja, je Karel III. znan kot precej varčen. In to zaradi njegove ljubezni do okolja. Večkrat se pojavlja v enakih oblačilih, poroča 24sata.hr.

S soprogo Camillo se na dogodkih večkrat pojavita v enakih oblačilih. FOTO: Pool Via Reuters

