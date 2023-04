Stoječe ovacije za kralja Karla III.

Kralj Karel III. je končal zgodovinski obisk Nemčije, ki bo ljudem še dolgo ostal v spominu, saj je bil takšen v več pogledih. Bil je to prvi Karlov obisk tujine, odkar je postal kralj, poleg tega ga je kot prvega britanskega monarha v zgodovini doletela čast, da je lahko nagovoril člane nemškega parlamenta.

Z govorom v nemščini je navdušil poslance. FOTO: Arthur Edwards, Reuters

Tudi poslance je, enako kot prej goste banketa v predsedniški palači, navdušil z odlično nemščino, saj je vztrajal, da so vsi govori v jeziku države, ki jo je obiskal in ki mu je tako zelo pri srcu. Predvsem slednje je večkrat omenil in se ljudem še bolj priljubil, z govorom pa si je v parlamentu prislužil stoječe ovacije. »Izjemno ponosen sem, da sem lahko danes tu z vami, in da lahko skupaj obnovimo posebne vezi, ki družijo naši državi. Prijateljstvo med nami je zelo veliko pomenilo tudi moji mami, pokojni kraljici, ki je pogosto in rada govorila o svojih obiskih v vaši deželi. V dolgi in izjemni zgodovini naših držav je še veliko nenapisanih poglavij. Zapolnimo jih z neumornim prizadevanjem za boljši jutri,« je med drugim dejal kralj v nemškem parlamentu.

Nepregledna množica

V Berlin ga je prišlo pozdravit na stotine oboževalcev, mnogi so mu mahali z nemškimi in britanskimi zastavami ter si za to priložnost nadeli krone iz papirja, spektakularno dobrodošlico pa so mu pripravili gostitelji z nemškim predsednikom Frankom-Walterjem Steinmeierjem na čelu. Takoj, ko je kraljevo letalo vstopilo v nemški zračni prostor, sta se mu približali vojaški letali in ga pospremili do letališča, znak spoštovanja, kot ga ne pomnijo, so potezo opisali mediji po svetu. Po pristanku je Karel III. postal prvi državnik, ki so ga pozdravili z najvišjimi državniškimi častmi, h katerim je spadalo 21 topovskih salv.

Zadnji dan obiska se je kralj Karel III. odpravil še v Hamburg, kjer ga je prav tako pričakala nepregledna množica. FOTO: Chris Jackson, Reuters

»Karlu je Nemčija zelo pri srcu in obiskal jo je že več kot štiridesetkrat, tako službeno kot zasebno. V čast nam je, da je ravno našo deželo izbral za prvi obisk kot kralj. Čeprav bi to morala biti Francija, sem iz zanesljivih virov v njegovi palači izvedel, da je od samega začetka želel najprej obiskati prav Nemčijo, a so mu svetovali drugače. No, na koncu se je vse izšlo, kot se je moralo,« je dejal Karlov sorodnik Alexander von Schönburg, ki je poročen s pranečakinjo Karlovega očeta princa Filipa.