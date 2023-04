Nekoč osovražena, kmalu kraljica

V nedeljo sta 18 let zakona praznovala kralj Karel III. in Camilla. Dolgo sta veljala za kontroverzen par, Camilla je bila celo med najbolj osovraženimi ženskami na Otoku, saj so jo mnogi krivili za razpad zakona med takrat še princem Charlesom in princeso ljudskih src Diano. A ko so spoznali, da gre za resnično ljubezen, so se tako Britanci kot člani kraljeve družine sprijaznili z zvezo in kraljica Elizabeta II. je najstarejšemu sinu dovolila, da Camillo vzame za ženo.

Kljub temu se par, oba sta bila v preteklosti že poročena, ni smel poročiti v cerkvi in Charles se je v zgodovino zapisal kot prvi član kraljeve družine, ki je usodni da dahnil zgolj v mestni hiši. Na civilnem obredu ni bilo ne Elizabete II. ne njenega moža princa Filipa, saj prisostvovanje poroki med ločencema ni v skladu s prepričanjem Anglikanske cerkve, na čelu katere je britanski vladar. Kljub temu so se Charlesovi starši udeležili blagoslova zakonske zveze, ki je sledil obredu, ter skupinskega fotografiranja.

Zadnja leta jo je vzljubila tudi kraljica Elizabeta II. FOTO: Chris Jackson, Reuters

In Camilla je od dneva, ko je postala članica kraljeve družine, počasi, a vztrajno pridobivala naklonjenost ljudi okoli sebe, tudi tistih, ki je nekoč niso marali. Tako je denimo Elizabeta II. pred leti dejala, da bo uradni Camillin naziv, ko bo Charles postal kralj, princesa spremljevalka, pred dobrim letom pa si je premislila in odločila, da se ji podeli naziv kraljica spremljevalka, kar je bila za Camillo velika čast in predvsem izraz podpore, ljubezni, sprejetja. Čeprav je bila z omenjenim nazivom zadovoljna, pa je njen mož po kraljičini smrti šel še korak dlje ter odločil, naj mu bo Camilla po kronanju enakopravna, zato naj se ji podeli naziv kraljica Camilla.

Elizabeta in Filip sta prišla le na blagoslov in pozneje pozirala še za uradne fotografije. FOTO: Toby Melville, Reuters

Par se je spoznal davnega leta 1970 in kmalu po prvem srečanju sta postala par. Žal le za eno leto, saj se je Charles pridružil vojni mornarici in zdelo se mu je bolje, da se vsaj za tisti čas razideta. Pri odločitvi je pomembno vlogo igrala njegova družina, natančneje kraljica, ki se ji Camilla ni zdela primerna partnerica za bodočega britanskega kralja, predvsem zato, ker ni prihajala iz aristokratske družine. Camilla Charlesa ni dolgo čakala, zaljubila se je v Andrewa Parkerja Bowlesa in se leta 1973 z njim tudi poročila. S tem je Charlesa močno prizadela, a je kljub temu ni nehal ljubiti.

Navdušila je tudi med nedavnim obiskom Nemčije. FOTO: Adrian Dennis, Reuters

Podobno je čutila Camilla in konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja sta se znova začela dobivati, tokrat na skrivaj, saj je bila ona poročena, njemu pa so že iskali primerno ženo. To je leta 1981 postala Diana Spencer. Charles je afero s Camillo po poroki prekinil, a le za pet let, žal pa je za njuno razmerje takrat izvedela tudi javnost in oba zakona sta šla počasi po gobe. Prva se je leta uradno ločila Camilla, eno leto pozneje je bilo dokončno konec tudi Charlesovega zakona z Diano, a trajalo je še nadaljnja tri leta in skoraj 20 od njunega prvega srečanja, da sta se Charles in Camilla v javnosti pojavila kot par.