Najbolj brano s tuje scene: Datum smrti kralja Karla III.

Tako kot vsako se tudi v letu, ki se poslavlja, radi obrnemo nazaj in delamo takšne ali drugačne inventure. Na poslovnem, osebnem in vseh drugih področjih življenja.

Tu je eno od njih: zbrali smo prispevke, ki so naše bralce v letu 2024 v največji meri privabljale v rubriki Bulvar-Tuji trači.

Na kratko bi lahko rekli, da je nabor pisan in so v njem članki o najrazličnejših dogodkih: od škandalov do težav na evropskih dvorih do evrovizijske kuhinje in resničnostnih oddaj.

Tu je deset najbolj branih člankov iz omenjene rubrike.

1. mesto: Glasbeniki v šoku, umrl je Zlatko:»Brat moj, take bolečine še nisem čutil v življenju

Največ pozornosti je bila deležna vest o smrti mladega, komaj 32-letnega bosanskega glasbenika in producenta Zlatka Karahodžića. Lokalni mediji so povzeli čustven zapis njegovega prijatelja Admirja Čularja iz sarajevske skupine Helem Nejse, ki je med drugim zapisal, da tako velike bolečine še ni občutil v življenju.

Pokojni glasbenik je deloval tudi na televiziji, kjer je delal kot producent v redakciji razvedrilnega programa.

2. mesto: Napovedal je datum smrti kralja Karla III.

Drugo mesto si je prislužila napoved britanskega vidca Logana Smitha, ki je na svojem profilu tedaj še omrežja twitter objavil natančen datum smrti sedanjega britanskega kralja.

Prav Smith je julija 2022 napovedal, da bo kraljica umrla 8. septembra 2022, kar se je res zgodilo, za sedanjega kralja pa, da se bo poslovil 28. marca 2026.

3. mesto: Tito sploh ni bil Tito!

Predsednik nekdanje skupne države Jugoslavije še vedno pritegne veliko pozornosti, kar dokazuje članek, ki zavzema tretje mesto med najbolj branimi tujimi trači. Ob 44. obletnici njegovi smrti smo objavili številne z njim povezne teorije zarot in z njimi privabili veliko bralcev.

4. mesto: Hrvaška glasba v črnem, umrla je legendarna glasbenica

V začetku aprila se je poslovila legendarna hrvaška glasbenica Vera Svoboda. Bila je ena največjih jugoslovanskih zvezd 70. let, stara je bila 87 let.

Pevka zabavnih in ljudskih pesmi je v rodnem Osjeku pri šestnajstih letih začela peti na Radiu Osijek in nastopati v gledaliških predstavah.

Sčasoma so jo gostili številni festivali zabavne in tamburaške glasbe. Pri založbi Croatia Records (nekdanji Jugoton) je posnela petnajst plošč, pet zgoščenk, dvajset kaset, za potrebe HRT pa več kot 300 ljudskih, zabavnih in domoljubnih pesmi. Pogosto je nastopala za hrvaške izseljence.

5. mesto: Skrb vzbujajoče fotografije pevke: objokana, bosa in skoraj popolnoma gola (FOTO)

Britanska pevka in nekdanja pop princesa Britney Spears s svojim obnašanjem v javnosti velikokrat pritegne pozornost in vzbuja tudi zaskrbljenost.

Nič drugače ni bilo maja letos, ko so jo fotografi pred hotelom v Los Angelesu ujeli jokajočo in zavito le v odejo.

Dogodek je znova spodbudil vprašanja o zdravstvenem stanju nekdanje pevke in mame dveh sinov, privabil veliko radovednih pogledov in tudi naših bralcev.

6. mesto: Odzivi na novo podobo Kate Middleton: kaj se je zgodilo z njenim obrazom?

Veliko oči je bilo vse leto, ki se izteka, uperjeno v valižansko princeso in njeno bitko z rakom. Potem, ko je zaupala javnosti, zakaj se je umaknila, so vzniknile številne teorije zarote, Kate pa je še znatneje, kot sicer, pristala v središču pozornosti.

Eden z njeno zgodbo povezanih člankov pa se je nanašal na njen potret na reviji Tatler, ki privržencem britanske monarhije ni bil povšeči.

7. mesto: Evrovizijski škandal trese Evropo: v javnost pricurljali zaupni rezultati

Tekmovanje za pesem evrovizije je dogodek, ob katerem se pregovorno krešejo menja, tako z vidika nastopajočih kot tudi z vidika zmagovalca.

Letos ni bilo nič drugače, največ pozornosti pa je bila zaradi izraelske agresije na Palestino deležna, za mnoge sporna predstavnica Izraela, ki je bila na generalki v dvorani izžvižgana.

Svojevrstnem z njo povezan škandal je izbruhnil v Italiji, ko je televizija RAI menda po nesreči razkrila rezultate glasovanja v polfinalu.

Medtem ko so stavnice kazali, da je bila glavna favoritka Hrvaška z Baby Lasagno, pa so rezultati razkrili, da je izraelska predstavnica Eden Golan zbrala skoraj 40 odstotkov glasov italijanskih gledalcev.

8. mesto: Na ta trenutek smo čakali več kot 10 let, Schumacher bi se lahko pojavil v javnosti

Kaj se v resnici po nesreči na smučanju v francoskih Alpah dogaja z Michaelom Schumacherjem, ne ve nihče, razen njegove družine. Pride pa vsake toliko v javnost kakšna novica, ki sproži nova ugibanja.

Tako se je januarja lani namigovalo, da bi lahko prišel na poroko hčere, ki je usodni da dahnila lanskega leta in o čemer smo pisali tudi mi.

9. mesto: Besna Tereza Kesovija in Vlado Kalember: to bi morali ukiniti

Po zaključku evrovizije se prah okoli nje še dolgo ni polegel. Zlasti so bili razočarani naši južni sosedje Hrvatje, saj je bil njihov predstavnik v očeh javnosti največji favorit, na koncu strokovna žirija tehtnico prevesila na stran Švice.

Na to sta se z nestrinjanjem in nezadovoljstvom odzvali tudi dve legendi hrvaške glasbe Tereza Kesovija in Vlado Kalember, njun odziv je med našimi bralci zasedel deveto mesto.

10. mesto: Tekmovalec Večerje za 5 umrl po snemanju, komercialna televizija bo oddajo vseeno predvajala

Brez resničnostnih šovov ne gre. Največ pozornosti s tega področja pa je vzbudila novička, da je Vice Martinović iz Šibenika, že po zaključku snemanja hrvaške različice šova večerja za 5 umrl, televizija RTL je oddajo na željo njegove družine kljub temu predvajal.