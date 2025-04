Kdo so najmlajši milijarderji? Večina jih je iz Evrope, nekateri imajo deleže v znanih podjetjih, ki poslujejo tudi v Sloveniji

Gradnja bogastva običajno traja leta oz. celo vse življenje. Številke namreč govorijo same zase. Skoraj tri četrtine svetovnih milijarderjev je starih med 50 in 79 let, le 12 odstotkov jih je mlajših od 50 let. Najredkejši med njimi so tisti, ki postanejo milijarderji pred 30. letom starosti. Letos je na Forbesovi lestvici le 21 mladih in bogatih posameznikov.

Ni presenetljivo, da so vsi, razen dveh, podedovali svoje bogastvo. To velja tudi za najmlajšega milijarderja na svetu, Johanesa von Baumbacha (19), dediča nemškega podjetja Boehringer Ingelheim – največjega zasebnega farmacevtskega podjetja na svetu. On in njegovi trije bratje in sestre, stari 23, 25 in 27 let, imajo vsak premoženje v višini približno 5,4 milijarde dolarjev zaradi deleža v podjetju.

Nemčija, Italija …

Velika večina mladih milijarderjev – kar 15 – prihaja iz Evrope. Največ jih je iz Nemčije, vključno s štirimi von Baumbachi, pa tudi s Sofie Louise Fielmann (30; proizvodnja očal), Kevinom Davidom Lehmannom (22; drogerije) in Maximom Thebarom (23; motorne žage).

Sledijo Italijani, saj so bratje Del Vecchio so podedovali del imperija EssilorLuxottica, znanega po znamkah očal. Njihovo bogastvo se je povečalo za 40 % – na 6,6 milijarde dolarjev – zaradi rasti vrednosti delnic podjetja po odličnih poslovnih rezultatih v letu 2024. Njihovo družinsko podjetje ima deleže tudi v drugih podjetjih v Italiji in Franciji, kot sta banka Unicredit in zavarovalnica Generali, ki poslujeta tudi v Sloveniji. Izven Evrope imamo para bratov in sester v Južni Koreji in Braziliji, ki so podedovali bogastvo na področju spletnih iger in industrijskih strojev.

Sta pa tu še edina dva milijarderja, ki sta svoje bogastvo ustvarila sama. Eden je Avstralec Ed Craven (29), soustanovitelj Stake.com – verjetno največje spletne igralnice, ki uporablja kriptovalute, z 4,7 milijarde dolarjev prihodkov lani. Drugi je Američan Alexandr Wang (28), soustanovitelj podjetja Scale AI, ki se ukvarja z označevanjem podatkov za umetno inteligenco. Pred kratkim je drugič postal milijarder. Že leta 2021 mu je ocena podjetja na 7,3 milijarde dolarjev prinesla status milijarderja. Leta 2023 je sicer izpadel s Forbesove lestvice zaradi padca vrednosti zasebnih tehnoloških podjetij.