Evrovizijski škandal trese Evropo: v javnost pricurljali zaupni rezultati

V Italiji je televizija RAI po menda po nesreči razkrila rezultate glasovanja v polfinalu. Medtem ko stavnice kažejo, da je glavna favoritka Hrvaška z Baby Lasagno, pa so rezultati razkrili, da je izraelska predstavnica Eden Golan zbrala skoraj 40 odstotkov glasov italijanskih gledalcev.

Izraelsko predstavnico so gledalci v areni na generalki in v polfinalu izžvižgali, kot smo pisali, a so se stavnice po razkritju zaupnih podatkov hitro začele spreminjati. Že danes kaže, da sta Eden Golan in Baby Lasagna med letošnjima favoritoma za zmago na Pesmi Evrovizije, pred razkritjem pa je bil Izrael med deseterico. Zdaj je že na drugem mestu.

Eden Golan se na Evroviziji predstavlja s skladbo Hurricane, a jo je morala za evrovizijski nastop nekoliko prilagoditi, saj je pesem v prvotni verziji namigovala na napad Hamasa 7. oktobra lani, s čimer so kršili načelo nepolitičnosti, ki velja za pesmi. Izrael, ki je na Evroviziji prvič nastopil leta 1973, se je sicer od leta 2015 vedno uvrstil v finale tekmovanja, zmagal pa je doslej štirikrat.

V multikulturnem, tretjem največjem švedskem mestu na jugu države z veliko palestinsko skupnostjo so v luči aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu napovedani tako propalestinski kot proizraelski protesti.

Kdo bo zmagal, bo znano po sobotnem finalnem večeru, kjer bodo svoje glasove prispevale poleg gledalcev tudi strokovne žirije.