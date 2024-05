Odzivi na novo podobo Kate Middleton: kaj se je zgodilo z njenim obrazom?

Nedavno je bil odkrit nov potret kralja Karla III., prvi uradni po njegovem kronanju. Podoba monarha, naslikana na rdečem ozadju, je bila deležna številnih kritik, češ da je videti, kot bi prihajal iz pekla ali kot bi ga obdajala kri.

Nekateri so šli celo tako daleč, da so rdečo barvo povezali s krvjo njegove bivše žene, princese Diane.

Prah okoli tega se je ravno polegel, ko se je na naslovnici revije Magazin Tatler pojavila podoba Kate Middleton. Z namenom počastiti njen pogum pri premagovanju raka.

Potret je delo britansko-zambijske slikarke Hannah Uzor, ki je za navdih, kot je povedala, uporabila številne fotografije in posnetke princese, piše Page six.

Na naslovnici iste revije so že upodobili pokojno kraljico Elizabeto II. in sedanjega kralja.

»Naslovnica z novim portretom dopolnjuje kraljevi triptih,« so pojasnili pri publikaciji, niso pa vsi navdušeni nad novo podobo priljubljene princese.

»Pa saj se šalite, sploh ni videti tako. To je, kot bi narisal otrok.« »Kdo je dovolil objavo tako groznega potreta?« »Dajte no, to je strašno. Ne, se opravičujem, ni strašno za sedemletnega otroka.« »Sploh ni videti tako. Katastrofa. Upam, da Kate tega ne bo videla. Kaj se je zgodilo z njenim prekrasnim obrazom?« so se zvrstili jezni komentarji.

Princesa Kate se je januarja letos zaradi operacije umaknila iz javnosti, marca pa povedala, da so zdravniki pri njej odkrili raka.

Na ugibanja, kdaj se bo vrnila v javnost, je palača Kensington v zadnji izjavi za BBC zapisala, da trenutno še ne načrtuje vrnitve. Tako bo ostalo, dokler ne bo njena zdravniška ekipa prižgala zelene luči.