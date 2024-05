Besna Tereza Kesovija in Vlado Kalember: to bi morali ukiniti

Tekmovanje za pesem Evrovizije je končano, zmagala je Švica, a zmaga te države po mnenju mnogih ni bila zaslužena.

Razočaranja zlasti ne skrivajo pri naših južnih sosedih Hrvatih, njihov predstavnik je bil namreč v očeh občinstva največji favorit, na koncu mu je zmago vzelo glasovanje strokovne žirije.

Publika mu je namenila največ, 337 točk, zadeva se je v korist Švice obrnila, ko so točke sporočile strokovne žirije nastopajočih držav, ki so hrvaškemu predstavniku podarile skupno 210 točk.

Švica je od občinstva dobila 226 in od žirij 356 točk.

Ni mi jasno …

»Ni mi jasna ta žirija. Kako je mogoče, da nekdo iz nje nekomu ne da niti ene točke, nekdo drug iz iste žirije pa mu jih nameni 12? Najbolje bi bilo te žirije ukiniti,« je za 24sata.hr povedal hrvaški pevec Vlado Kalember, ki je prepričan, da bi moral veliki oder osvojiti njegov rojak.

»Bil je odličen, publika je to prepoznala, žirije niso. Sprašujem se, ali je to tekmovanje zaradi najboljše pesmi ali zaradi žirije,« je še dodal in okrcal tudi žirijo iz njihove države:

»Vsi bi morali dati odpoved. Voditelj projekta, urednik in vsi člani žirije. Bil je naša rezerva, na koncu se je do zadnje minute boril za zmago. Evo, to je žirija.«

Če bi se upoštevali samo glasovi občinstva, bi bila zmagovalka Hrvaška. Publika je njihovega predstavnika nagradila z največ točkami. Glasovi žirije so znova pretehtali zadevo.

Baby Lasagna je 12 točk žirije dobil samo od Cipra in Srbije, se pa je, da je njegova pesem boljša od Švice, odločila javnost iz devetih držav.

Norveška žirija mu denimo ni dala nobene, medtem ko mu je tamkajšnja javnost namenila 12 točk, v čemer se jasno vidi razhajanje med obema kriterijema. Švica je 12 točk iz telefonskega glasovanja dobila samo od Ukrajine.

Jezna še ena hrvaška legenda

»Ne vem, od kje se je pojavil ta Švicar. Pesem je bila slaba, ostale niso bile veliko boljše, vse je bilo po istem kopitu, naš Marko je bil daleč najboljši.

Njegov nastop je bil nastop z dušo, zaslužil je zmago,« je povedala Tereza Kesovija in dodala:

»Švica je dobivala po 12 točk pri glasovanju žirije, Baby Lasagna pri publiki.

Veliko nesorazmerje je bilo tudi pri drugih. Francoz si je zagotovo zaslužil več točk žirij, imel je dobro pesem. Bolj sem se bala Skandinavcev, a očitno je bil Švicar ta.«

Slovensko občinstvo je hrvaškemu predstavniku namenilo 12 točk, švicarskemu štiri.

Žirija, ki so jo sestavljali Lea Sirk, plesalec in koreograf Matevž Česen, Filip Vidušin (pevec LPS), producent Martin Štibernik ter Maja Keuc je Hrvaški dala šest in Švici deset točk, Švicarka žirija Hrvaški ni namenila niti ene, občinstvo deset točk.

Naša predstavnica Raiven je od občinstva prejela skupno 12 in od žirij sodelujočih držav 15 točk.