Občina mu plačuje streho nad glavo, čeprav ima lastno stanovanje v Izoli

Decembra smo razkrili, da nekdanji občinski redar Občine Piran Mihael Tomše živi v službenem občinskem stanovanju, čeprav ima že vrsto let svojega. Občinarji so skrivali razlog, zakaj je Tomše, danes uslužbenec finančne uprave, ki na občini ne dela že skoraj tri leta, privilegiran, vse dokler nismo za pomoč prosili informacijske pooblaščenke. Dokumenti razkrivajo, da je najemno pogodbo za kadrovsko stanovanje v bloku v Fazanski ulici v Luciji sklenil 2. aprila 2013, da mu je delovno razmerje sporazumno prenehalo 30. junija 2022, leta 2025 pa z družino še vedno živi v njem. A ne samo to – v Sl...