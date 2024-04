Tekmovalec Večerje za 5 umrl po snemanju, komercialna televizija bo oddajo vseeno predvajala

Vice Martinović iz Šibenika, ki je pred meseci snemal hrvaško različico oddaje Večerja za 5, je po snemanju umrl. RTL bo oddajo vendarle predvajal na željo njegove družine.

Po dostopnih podatkih je Martinović umrl januarja letos.

»Ta teden je bila oddaja Večerja za 5 posneta v Šibeniku. Pred nekaj meseci je ribič Vice Martinović sodeloval pri snemanju kulinarične oddaje Šibenski teden. Na žalost je g. Martinović takoj po snemanju umrl. Šibeniški teden Večerja za 5 oseb je prikazana v skladu z željami družine gospoda Martinovića, ki ji izrekamo sožalje,« so sporočili z RTL.

»Vice Martinović je oboževal ribolov, spoštoval je tradicijo svojega dalmatinskega kraja, užival v igranju košarke in druženju s prijatelji. Med Šibeniško večerjo se je 5 tednov družil in kuhal z Ivanom Brnadićem, Florijanom Žižićem, Miloradom Casperjem Miškovićem in Goranom Grguričinom,« dodajajo, poroča index.hr.