TikTok izziv »Angel smrti« zdaj tudi v Sloveniji

Slovenijo pretresa nov nevaren spletni izziv, ki je že vzel življenja otrok po svetu. Mladostniki skačejo pred drveče avtomobile in vse snemajo za TikTok. Strokovnjaki opozarjajo: »To ni hec. Lahko se konča s pogrebom,«

O morebitnem nevarnem izzivu skakanja pred avtomobile v Trbovljah je prvi poročal portal Žurnal24, o njem pa jih je obvestila Trboveljčanka, poroča Dnevnik. Gospa je na svojem uporabniškem računu na Facebooku v petek opisala neprijetno in tudi nevarno izkušnjo, s katero je želela opozoriti druge voznike in starše mladostnikov.

Ko je pred dnevi vozila po domačem kraju, je ob cesti opazila skupino mlajših najstnikov. Njen zapis objavljamo v celoti. »Pomembna informacija za vse voznike po Trbovljah in za starše mladostnikov. Danes ob cca 19.30 se peljem od komunale proti Mercatorju. Pri Špančevem ovinku na levi strani pasu oziroma pločnika opazim fante, stare približno 12–14 let, če ne še manj. Bilo jih je nekje od 6–9 v skupini. V sekundi se je eden izmed njih zagnal čez levi pas, na moj pas in se nato vrnil na drugo stran, kjer so bili, dejansko v teku je letel pred moj avto.

V šoku in paniki sem zavrla, da je po avtu vse letelo. Se ustavim, peljem vzvratno in ga dobesedno vprašam, ali misli, da je to hec, če se zaveda, kaj bi se lahko zgodilo!! Vsi ostali v skupini so se smejali, fant se je sicer opravičil, ampak očitno je to neka nova fora oziroma izziv, ki ga imajo.

Kaj če bi za sekundo pogledala stran in ga zbila? Rajši niti ne pomislim. Kriva bi bila seveda jaz. Fant je imel svetlejše lase ter svetlo modro jopico na zadrgo, to je vse, česar se spomnim. Opozarjam vse voznike, da so dodatno previdni, ko se peljejo mimo skupine mladih, ker zagotovo nisem ne prva ne zadnja. Starše pa nagovarjam, pogovarjajte se s svojimi otroki, kaj je šala in kaj ni ter s kakšnimi stvarmi si ogrožajo življenje.«

»Policija prijave glede konkretnega izziva ni prejela, bodo pa policisti pozorni na morebitne tovrstne dogodke,« je za Dnevnik odgovorila Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave (GPU).

Kaj je Angel smrti?

Ne gre za metaforo. Izziv, ki so ga prvič zaznali leta 2021, spodbuja otroke in najstnike, da tečejo pred vozila – tik pred njimi, kot da bi želeli »zmagati čas«. Bolj nevarno, večja slava. Več ogledov, več všečkov.

V Indoneziji sta po poročanju BBC-ja leta 2022 umrla dva dečka. Bila sta del skupine štirinajstih otrok. Stekli so pred tovornjak. Prepozno. Umrla sta takoj. Že leto prej, leta 2021, je življenje izgubil 13-letni deček – izvedel je skok skupaj z osmimi vrstniki. Trije so končali v bolnišnici. Eden ni preživel.

Tudi The Guardian je marca 2023 poročal o opozorilih britanskih šol – ravnatelji so staršem pošiljali obvestila, naj spremljajo, kaj njihovi otroci počnejo na spletu.

Reagirajte!

Ko otrok skoči pred avto – ne da se razmišljat. Ni časa. Samo reakcija. In upanje. AMZS opozarja: »Še posebej v bližini šol in mestnih središč, kjer se otroci pogosto zadržujejo, naj bodo vozniki previdnejši. Skrajšana časovna odzivnost lahko odloči o življenju.«

Zmanjšajte hitrost. Povečajte pozornost. In če kaj vidite – prijavite. Takoj. Policiji. Na 113.

Ni osamljeni primer

V mesecu februarju smo poročali, da Ministrstvo za zdravje, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke ter Lekarniška zbornica Slovenije opozarjajo na nevaren trend, ki se širi na družbenem omrežju TikTok in je vse bolj priljubljen med mladostniki v Evropi. Tako imenovani »paracetamol izziv« spodbuja nevarno uporabo zdravil s paracetamolom.

