Na ta trenutek smo čakali več kot 10 let, Schumacher bi se lahko pojavil v javnosti

Michael Schumacher je pred več kot desetimi leti doživel grozljivo smučarsko nesrečo v francoskih Alpah in od takrat ga nihče ni videl v javnosti. Čeprav so mnogi že obupali, da se bo to še kdaj zgodilo, zdaj iz Nemčije prihajajo neverjetne informacije, da bi se Schumacher poleti lahko pojavil na poroki svoje hčerke.

Gina-Maria Schumacher naj bi se poročila s svojim izbrancem Janom Betkejem, veliko slavje pa načrtujejo na Majorki, kjer ima družina Schumacher že šest let vilo. Govorilo se je, da bi lahko zakonca Schumacher prodala vilo na Majorki, da bi še naprej financirala Michaelovo okrevanje, a se to ni zgodilo, temveč naj bi pricurljale informacije, da so ga iz vile v Švici premestili na ta španski otok, kjer ima vse pogoji za okrevanje.

Glede na to, da družina skriva čisto vse o Michaelu, nihče ni povsem prepričan, kje je zdaj, a nemški mediji menijo, da bi ga lahko videli na poroki.

Prav tako italijanski Corriere dello Sport dodaja, da je Michael Schumacher v omenjeni vili na Majorki in da ga ne bo treba nikamor seliti, saj bodo gostje prišli k njemu in bo tam potekala slovesnost. Seveda z nikoli večjo varnostjo, ki zagotavlja, da vse poteka gladko in da je slavni voznik Formule 1 zaščiten.

Zanimivo je, da je Korina Schumacher to nepremičnino kupila leta 2018 od predsednika Real Madrida Florentina Pereza, nato pa so vse skupaj preuredili, tako da ima Michael tako rekoč zasebno kliniko, kjer ga ves čas spremlja medicinsko osebje, ki spremlja njegovo zdravstveno stanje. Uradnih informacij, ali se bo Mihael res udeležil poroke, za zdaj še ni, saj družina vse skriva, pa še to – verjetno do same poroke.

Že deset let

Mimogrede, Schumacherja razen najožje družine in nekaj prijateljev nihče ni videl že deset let. Nazadnje smo o njem izvedeli od britanskega dirkača Johnnyja Herberta, sicer njegovega nekdanjega sodelavca iz Benettona: »Včasih slišim kakšne stvari ... Na primer, od nekaterih ljudi iz formule 1 sem slišal, da Schumacher sedi za jedilno mizo med večerja, pa ne vem ali je res, berem samo med vrsticami. Vsi bi radi izvedeli, kaj se dogaja, sploh če gredo stvari v pozitivno smer. Ampak, ker nimamo nobenih informacij, lahko le domnevamo, da še ni nobenega znaka, da je možno popolno okrevanje,« je dejal Herbert in nato zaskrbljeno dodal:

»Po mojem mnenju in moram reči, da dejstvo, da od njegove družine nismo slišali ničesar o Schumacherju, mi pove, da je žal situacija podobna tisti, ki je bila takoj po nesreči. Zdi se, da ni napredoval veliko od takrat, tako da predvidevam, da čakajo na znanstvenike, da pripravijo nekaj, kar bo vrnilo Mihaela, kakršnega smo poznali in ki so ga navijači gledali na stezi,« poroča kurir.rs.

