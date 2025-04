V Delovni akciji ganljiva zgodba mlade družine, gledalci pa v zrak: Zgrešeno, da takim obnavljate

Ana Praznik in ekipa Delovne akcije so tokrat obiskali družino, ki si želi končno zaživeti pod isto streho. Maruša in Rok sta od začetka zveze živela ločeno – ona z otrokoma pri mami, on v svoji hiši, ki pa ni bila primerna za otroke. Zaradi tega so bili pogosto ločeni, kar je bilo zanju zelo boleče.

Njuna zgodba, ki se je začela kot pravljica, se je hitro zapletla. Maruša je doživela prezgodnji porod zaradi zdravstvenih zapletov, kar je pomenilo dolgotrajno bivanje v Ljubljani. Tudi druga hčerka se je rodila prezgodaj, a na srečo sta obe deklici zdravi. Socialne službe so presodile, da Rokova hiša ni primerna za otroke, kar je porušilo njune sanje o skupnem domu. Ločeno življenje in očetova odsotnost sta bila težka za vse – Rok je zamujal pomembne trenutke v življenju svojih hčera, kar ju je oba zelo prizadelo.

Pred prenovo je bil njihov dom popolnoma dotrajan. Večina sob je bila neizdelanih, družina je v hišo vstopala skozi garažo. Stopnice v zgornje nadstropje so bile obrabljene in nevarne. Rok je svojo otroško sobo spremenil v majhno spalnico, kjer so bivali vsi, preostali prostori pa niso bili opremljeni in niso nudili osnovnih bivalnih pogojev.

Njuna največja želja je, da bi bili kot družina končno skupaj, v enem toplem domu, brez nenehnega seljenja. »Dom je občutek. Dom je tam, kjer je Rok.«