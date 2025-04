Ukrajinci prvič svetu pokazali Kitajce, ki naj bi se borili za Putina (VIDEO)

Ukrajinska vojska je v regiji Doneck na ukrajinskem ozemlju zajela kitajska državljana, ki sta se borila v vrstah ruskih sil, je v objavi na omrežju Telegram zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da pristojne službe »trenutno razjasnjujejo vsa dejstva«, in da bodo v zvezi s tem stopili v stik s Pekingom.

Zelenski potrdil prisotnost ukrajinskih vojakov v ruskem Belgorodu Ukrajinski predsednik je prvič omenil, da njihovi vojaki delujejo tudi v ruski obmejni regiji Belgorod. Tamkajšnje operacije tako kot tudi v sosednji ruski regiji Kursk naj bi bile namenjene razbremenitvi pritiska na drugih delih fronte, zlasti v Donecku na vzhodu države. Tako je v svojem dnevnem nagovoru dejal, da mu je načelnik generalštaba ukrajinske vojske Oleksandr Sirski ob seznanjanju z razmerami na fronti poročal tudi o »naši prisotnosti v regiji Kursk in v regiji Belgorod«. »Še naprej izvajamo aktivne operacije na obmejnih območjih na ozemlju sovražnika in to je popolnoma prav - vojna se mora vrniti tja, od koder je prišla,« je dejal.

»Naša vojska je zajela kitajska državljana, ki sta se borila v ruski vojski. To se je zgodilo na ozemlju Ukrajine - v regiji Doneck. Imamo dokumente obeh ujetnikov, bančne kartice in osebne podatke,« je sporočil Zelenski.

Svojo objavo je opremil s kratkim posnetkom, ki prikazuje enega od domnevno zajetih Kitajcev.

»Zunanjemu ministrstvu sem naročil, naj nemudoma stopi v stik s Pekingom in ugotovi, kako se bo Kitajska na to odzvala,« je dodal ukrajinski predsednik.

Rusko vpletanje Kitajske v to vojno v Evropi, skupaj z drugimi državami, neposredno ali posredno, je jasen signal, da namerava Vladimir Putin storiti vse, razen končati vojno.

Kitajska je sicer redno tarča obtožb Zahoda, češ da Rusiji z zagotavljanjem materiala in vojaške tehnologije omogoča nadaljevanje vojne v Ukrajini. V Pekingu so to večkrat zanikali in vztrajajo, da je Kitajska v vojni nepristranska.