Tara Zupančič po razhodu s Hamom objavila fotografijo s postavnim skrivnostnim črnolascem

Kot smo že poročali, sta se glasbenik Matevž Šalehar - Hamo ter manekenka in voditeljica Tara Zupančič v začetku letošnjega leta razšla. Po pisanju Nedeljskega dnevnika naj bi bil 49-letni Hamo že februarja v novi zvezi z glasbenico in voditeljico na enem izmed radiev, ki je mlajša za kar 25 let.

Zdaj pa se je na družbenih omrežjih oglasila tudi Zupančičeva, ki je po razhodu objavila fotografijo s postavnim črnolascem. Vprašali smo jo, ali je to njen novi partner, in nam je odgovorila: »Hvala za sporočilo, vendar ne bi komentirala.«

Končno na pravi poti

Je pa v intervjuju za Onoplus povedala: »Kmalu po selitvi na svoje sem poiskala pomoč psihiatra, ker so se mi v odnosih začele kazati težave. Ugotovila sem, da sem zelo hladna, nisem kazala čustev. Vedno sem se osredotočala na kariero. Kariera, kariera, kariera, odnosi pa so bili samo malo za zraven. Nobenega vlaganja v ljubezen, odnos; češ da ti odpreš srce, resnično skrbiš za drugega in drugi zate. In sem spet začela raziskovati preteklost. Bilo mi je težko priznati, da nisem dala dovolj od sebe.«

Omenila je tudi, da je iskala očetovo figuro in je izbirala starejše moške. Na vprašanje Sabine Obolnar, ali misli, da je zdaj dovolj odprta za ljubezen, je odgovorila: »Zdaj se učim, da se ne branim več ljubezni in predvsem, da jo dajem. Več ko je deliš, več je imaš – ljubezen je edina stvar, za katero to velja. To si v zadnjem obdobju dovolim čutiti. Tega doslej nisem vedela; v teoriji že, ampak zdaj pa to skušam dati tudi v prakso, in dobro mi gre. Čutim, da sem končno na svoji pravi poti.«

Zupančičeva je bila v preteklosti v zvezi s še dvema slovenskima glasbenikoma, pevcem skupine Siddharta Tomijem Megličem in Janom Plestenjakom.

Preberite še: