Nagnusno dejanje na šolskem stranišču: vodstvo šole ne more verjeti (FOTO)

Glasbena šola Slovenj Gradec je očitno v dobri veri, da se bodo razmere uredile, obvestila starše učencev o nagnusnem dejanju, ki se je zgodil na šolskem ženskem stranišču, je zaslediti na družbenih omrežjih.

»Na stranišču so bile odkrite neprimerne stvari, ki so v nasprotju z našimi šolskimi pravili. Slike teh dejanj so v priponki, da se lahko seznanite z vsebino.

Zaradi spoštovanja in zagotavljanja varnosti vseh učencev prosimo, da se o tem pogovorite z vašimi otroki ter jih opozorite, da takšno ravnanje ni dopustno. Če se bodo tovrstne situacije nadaljevale, bomo primorani ukrepati in stranišče zakleniti. V tem primeru bo ključ na voljo pri učiteljih.

Hvala za razumevanje in sodelovanje pri zagotavljanju primernega okolja za vse naše učence,« so zapisali v tajništvu GŠSG. »Če smo tiho in ne povemo, kaj je prav in kaj ni, ali pa če probleme pometemo pod preprogo, potem otroci ne morejo vedeti, kaj je prav in kaj ni ...« so pri omenjeni glasbeni šoli zapisali v sporočilu staršem.

Prizor, ob katerem ostaneš brez besed. FOTO: Facebook

Kakšen je razlog, v vodstvu glasbene šole ne vedo, se pa ob tem sprašujejo, ali nemara povzročitelji nesnage na stranišču niso otroci, ampak nepovabljeni obiskovalci od drugod ...

