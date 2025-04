Luka Dončić ni videti kot ista oseba, ki je prišla k Lakersom (FOTO)

Menjava Luke Dončića iz Dallasa v LA Lakers je pred dvema mesecema pretresla celotno košarkarsko javnost. Ni sporno, da je Slovenec zapustil klub, v katerem je do tedaj preigral celotno NBA-kariero, temveč to, da so ga pri Mavericksih dobesedno odslovili in poslali k slovitim Lakersom. V Teksasu so menili, da bodo z Anthonyjem Davisom in različnimi nabori (picki) dobili več, a so namesto tega dobili – bolnišnico v garderobi.

FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect

Na drugi strani pa Luka blesti v Los Angelesu. Čeprav to nikoli ni bilo uradno potrjeno, se je ugibalo, da je bila glavni problem Dončićeva prekomerna telesna teža. Med poškodbo naj bi se namreč zredil za kar 18 kilogramov, kar naj bi bil razlog, da so se ga pri Mavericksih odločili znebiti. Iz uradnih 104 kilogramov naj bi se povzpel na 122 kilogramov, pišejo srbski mediji.

Zdaj je Dončić spet 'lahek', očitno je namreč spet na stari teži. Njegova igra na parketu to potrjuje. V dresu Lakersov je doslej odigral 25 tekem in dosegel povprečje podobno tistemu, ki ga je imel v Dallasu pred premorom zaradi poškodbe. V povprečno 35,4 minute na tekmo dosega 27 točk, 8,3 skoka in 7,7 asistence. Za primerjavo, pred poškodbo je v tej sezoni za Dallas odigral 22 tekem, v povprečju igral 35,7 minute ter beležil 28,1 točke, 8,3 skoka in 7,8 asistence. To je sicer nekoliko manj od njegovega povprečja iz prejšnje sezone, ki je bila njegova najboljša v karieri.