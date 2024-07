Glasbeniki v šoku, umrl je Zlatko:»Brat moj, take bolečine še nisem čutil v življenju«

V 32. letu starosti je po kratki bolezni umrl bosanski glasbenik in producent Zlatko Karahodžić, navajajo lokalni mediji.

Žalostno novico je na družbenih omrežjih sporočil njegov kolega in prijatelj Admir Čular iz sarajevske skupine Helem Nejse.

»Brat moj, duša moja, take bolečine še nisem čutil v življenju. Hvala za prijateljstvo, prijaznost in vse, kar smo skupaj preživeli. Mirno spi in počivaj. Rad te ima tvoj Gagara,« je ob fotografiji z Zlatkom zapisal Čular.

Pokojni glasbenik je deloval tudi na televiziji, kjer je delal kot producent v redakciji razvedrilnega programa.