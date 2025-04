Borki Maši se je ustavilo srce, bori se za življenje. Mama Vanja: Mislite nanjo ...

Društvo Viljem Julijan je preko družabnih omrežji sporočilo skrb vzbujajočo vest. Mali borki Maši se je ustavilo srce in se zdaj bori za življenje. Zaradi zastoja srca so jo morali dolgo časa oživljati in sedaj nemočno leži v komi, v bolnišnici, in bije svojo najtežjo bitko. Maša se namreč že od rojstva bori z izredno težko in redko prirojeno okvaro srca, Tetralogijo Fallot (pri bolezni gre za kombinacijo več srčnih nepravilnosti, ki vplivajo na pretok krvi skozi srce, zaradi česar so potrebne številne težke operacije in posegi, op.p.).

Mašina zaskrbljena mama Vanja je med tem sporočila: »Maši se napad ventrikularne tahikardije, ki se je začel v noči s petka na soboto, ni hotel ustaviti na noben način. Vztrajal je praktično skoraj dva dni. Med pripravami na transport v Lj je celo kolapsirala..... dobila je epileptični napad, nehala je dihati, srce se ji je ustavilo. Oživljali so jo dobre pol ure, živalsko se je trudila kompletna kardio ekipa iz UKC Maribor, vsi razpoložljivi internisti, pod vodstvom predstojnika ljubljanske urgence, ki je s helikopterjem prišel ponjo, na koncu je le prišla nazaj. Ne upam si predstavljati razpleta, če bi do kolapsa prišlo med transportom. Izgubili bi jo. Priklopljena je na ECMO, je v komi... Vse, kar potrebuje, pa tudi mi, njeni najbližji, ki smo sesuti, je to, da mislite nanjo in ji pošljete v pozitivne misli. Glede strokovne pomoči ima na CIM ob sebi najboljšo možno ekipo, ki bdi nad njo vsak trenutek dneva«.

​Društvo Viljem Julijan je slovenska humanitarna organizacija, ustanovljena leta 2018 z namenom pomoči otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ustanovitelja društva sta Gregor Bezenšek, znan tudi kot glasbenik SoulGreg Artist, in njegova žena Nina. Njuna osebna izkušnja z izgubo sina Viljema Julijana zaradi redke genetske bolezni ju je spodbudila k ustanovitvi društva, ki nosi njegovo ime.

Naj za Mašo zmaga ljubezen, še sporočajo iz omenjenega društva.