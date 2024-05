Skrb vzbujajoče fotografije pevke: objokana, bosa in skoraj popolnoma gola (FOTO)

Britney Spears je ponovno vznemirila javnost, potem ko so jo v noči med 1. in 2. majem fotografirali pred luksuznim hotelom v Los Angelesu, zavito v odejo in skoraj popolnoma golo ter jokajočo.

S prizori, ki spominjajo na njen zlom leta 2008, je Britney Spears sprožila vse večjo zaskrbljenost zaradi svojega nedavnega vedenja z novimi trditvami, da je »popolnoma nefunkcionalna«.

Britney je namreč v sredo zvečer prispela v hotel Chateau Marmont s svojim fantom Paulom Solizom. Čez nekaj časa je prišlo do neke vrste nadlegovanja in nekdo je poklical policijo, češ da ženska, ki ustreza Britneyjinemu opisu, nadleguje in grozi zaposlenim v hotelu.

Policisti so se pojavili malo po 22.30, vendar niso opazili znakov nasilja in so odšli. Kot je še razkril vir, sta se Britney in Paul okoli 23. ure umaknila v hotelsko sobo, kjer sta nadaljevala z zabavo in pijačo. Medtem ko sta bila v sobi, sta se čez nekaj časa močno sprla, kar naj bi po navedbah virov prerasla v fizično nasilje, Britney pa naj bi si v urezninah poškodovala nogo, ki je vidna na fotografijah.

Potem ko je stekla na hodnik pred svojo sobo ter začela tuliti in kričati, so gostje takoj obvestili osebje, poklicali pa so tudi reševalce.

Vrnila v hotel

Reševalci so prispeli okoli 12.40 zjutraj in stopili v stik z Britney, ki je prišla iz hotela z blazino in odejo, ovito okoli sebe, spodaj pa je imela samo spodnje perilo.

Kot lahko vidite na fotografijah, je očitno, da je jokala. V reševalno vozilo ni vstopila in se je nazadnje z varnostnikom vrnila v hotel, poroča telegraf.rs.