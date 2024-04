Hrvaška glasba v črnem, umrla je legendarna glasbenica

Umrla je legendarna glasbenica Vera Svoboda. Stara je bila 87 let. Novico je za Večernji list potrdila hči Vesna Njikoš Pečkaj.

Bila je ena največjih jugoslovanskih zvezd 70-tih let

Vera Svoboda je bila hrvaška pevka zabavnih in ljudskih pesmi. Rodila se je v Osijeku. Študirala in diplomirala je iz angleščine na Pedagoški akademiji v Osijeku. V rodnem mestu je začela peti na Radiu Osijek in v gledaliških predstavah pri šestnajstih letih.

Sčasoma je začela nastopati na številnih festivalih zabavne in tamburaške glasbe. Bila je ena največjih glasbenih zvezd sedemdesetih let v nekdanji Jugoslaviji. Pri založbi Croatia Records (nekdanji Jugoton) je posnela petnajst »long play« plošč, pet zgoščenk, dvajset kaset, za potrebe HRT pa preko 300 ljudskih, zabavnih in domoljubnih pesmi.

Pogosto je nastopala za hrvaške izseljence. Poročila se je z znanim muzikologom in novinarjem Juliom Njikošem, ki je produciral in aranžiral večino njenih pesmi.