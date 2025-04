Slovenski policisti lovili Ukrajinca, ki je v vozilu prevažal štiri Turke

V torek, 8. aprila, okoli 1.40 zjutraj so policisti Policijske postaje Nova Gorica v Šempetru pri Gorici poskušali ustaviti voznika osebnega vozila škoda octavia z litovskimi tablicami, a ta ni upošteval svetlobnih in zvočnih znakov policije. Voznik je pospešil proti slovensko-italijanski meji in čez nekaj sto metrov prečkal mejo z Italijo.

Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so slovenski policisti nadaljevali zasledovanje in o tem obvestili italijanske varnostne organe.

Med vožnjo po italijanski strani v Rožni Dolini je pobegli voznik zaradi del na cesti ustavil pred zaporo, pri tem pa pri vzvratni vožnji trčil v službeno vozilo slovenske policije, nato pa nadaljeval pot proti nekdanjemu mejnemu prehodu Pristava.

Tik pred mejo v kraju Rafut (Italija) je ustavil, iz vozila pa so izstopili štirje državljani Turčije, voznik pa je z avtomobilom odpeljal naprej. Italijanska policija je Turke pridržala in jih nato v skladu s sporazumom o vračanju oseb izročila slovenski policiji.

Pobegli voznik je bil nekaj časa kasneje izsleden na območju Pristave na slovenski strani, vozilo pa je bilo najdeno zaklenjeno in prazno. Policisti so prijeli 30-letnega državljana Ukrajine, ki je vozil omenjeno vozilo, mu odvzeli prostost in ga pridržali v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku. O prijetju so obvestili Okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Kriminalisti bodo državljana Ukrajine kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma dveh kaznivih dejanj:

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (308. člen KZ-1),

Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi (299. člen KZ-1).