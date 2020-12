Meghan in Harry zapustila kronane glave, konec je s Kardashianovimi

Meghan in Harry zapustila kronane glave, poslovili so se tudi Kardashianovi



V letu, v katerem se zdi, da je prevladovala le ena novica, imamo vtis, da se ni zgodilo nič drugega. A če pobrskamo po spominu, lahko kaj hitro ugotovimo, da ni tako. Ne glede na pandemijo je življenje nadaljevalo svojo pot in svetovni zvezdniki so tudi letos z javnostjo delili svoje zasebne trenutke – vse od rojstva otrok, razpadov zakonskih zvez, megxita, ki je pretresel doslej trdno Buckinghamsko palačo, do pretresljivih in nenadnih smrti ljudi, ki so bili naš vzor in smo jih radi spremljali.Že kmalu po novem letu je kot strela z jasnega udarila novica, da princin njegova soproga ne bosta več uporabljala svojih kraljevih nazivov in da tako uradno ne boste več zastopala kraljice. Sporočila sta, da bosta živela med Severno Ameriko in Veliko Britanijo ter da želita postati finančno neodvisna. Par je že kmalu zatem podpisal večletno pogodbo z Netflixom za snemanje dokumentarnih filmov in serij in otroških oddaj, podpisala pa sta tudi večmilijonsko pogodbo Spotify za ustvarjanje in vodenje serije podkastov. Zdi, se, da sta v svoji svobodi stran od kraljevih glav našla svoj mir.Po dobrem desetletju pa so nekoliko lažje zadihali tudi ustvarjalci serije Kardashianovi (Keeping up with the Kardashians), ki so napovedali, da se serija po novem letu poslavlja z malih ekranov . Potomci bogatih armenskih migrantov so v tem desetletju zagotovo postali največji pop fenomen tega tisočletja, ki so spremenili tudi pojem resničnostnih šovov. Člani družine so postali multimilijonarji in megazvezde, njihov narcizem in popolni videz pa je prek televizijskih zaslonov vzgajal mlado generacijo, ki je vvidela lepotni ideal.Ekscentrične osebnosti in osebne zgodbe pa so kot kaže tiste, ki si jih ljudje želijo na ekranih gledati. V času prvega vala epidemije je svojo slavo požela dokumentarna serija posneta po resničnostnem šovu Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, v kateri smo gledalci lahko spremljali bizaren svet vzreje divjih mačk levov in tigrov sredi Združenih držav Amerike. Osrednja lika v seriji sta ekscentrični Joe Exotic, ki trenutno prestaja 22-letno zaporno katen zaradi načrtovanja umora svoje največje nasprotnice in aktivistke za živali Carole Baksin, ki je na koncu prevzela še njegov živalski park. Resničnostni zapleti in zgodbe so bile tako bizarne, da si jih ustvarjalci zagotovo niso mogli izmisliti in ravno zato je serija doživela tako velik uspeh, saj v njen ni bilo nobene cenzure, ljudje pa so se do popolnosti razgalili.Kdo v resnici je, ki je za mnoge kljub na videz odprtemu in jezikavemu soproguprecej skrivnostna, je letos poskušala razkriti njena nekdanja tesna prijateljica, ki je z Melanio na skrivaj snemala pogovore in jih predstavila novinarju(CNN). Spomine o njunem več kot 15-letnem 'prijateljstvu' je zapisala tudi v knjigi Melania in jaz (Melania and me), v njej pa razkrila številne umazane skrivnosti in spletkarjenje v družini ameriškega predsednika. Med drugim je navedla, da Melania svojo pastorkozaničljivo kliče princeska in ne prenaša, da se Trumpovi otroci obnašajo, kot da so glavni, kar se je dogajalo na predsedniški inavguraciji njenega soproga.Tabloidni mediji zaradi pandemije niso mogli poročati o veličastnih porokah, saj so se dogajale skorajda za štirimi stenami. Med pari, ki so si obljubili večno zvestobo, so morda še najbolj izstopali, ki je skočila v tretji zakon z, skrivnostna poroka(52) in filmskega producenta(74). Skrivaj sta se poročila tudi princesa Beartrice in italijanski milijonar . Malega poročnega obreda so se udeležili njen oče, princ Andrew, pa njena babica in dedek, kraljicaPoroka bi morala biti razkošna, a je bil zaradi izrednih razmer v Veliki Britaniji poročni obred zasebne narave.V tem peklenskem in norem letu je pandemija mnoge družine še bolj povezala, saj so ljudje ugotovili, da morajo še bolj držati skupaj in si pomagati, a žal je bila ta preizkušnja za mnoge pretežka. Leto 2020 se je zato vpisalo v zgodovino tudi kot leto družinskih nemirov. O razhodu so med drugim poročali pariin, ki sta zvezo prekinila po 15 letih zakona, v katerem so se jima rodila trije otrociinsta se razšla po četrt stoletja zakona,inpa sta bila par eno leto …A po vsakem koncu sledi nov začetek in up je v novih generacijah. V tem letu bi lahko rekli, da je bil pravi zvezdniški 'baby boom '. Zvezdnice so ena za drugo oznanjale vesele novice in razkazovale svoje lepo zaobljene nosečniške trebuščke. Ameriška reperkamanekenka, Viktorijin angelčekininIztekajoče se čudaško leto pa je izstopalo tudi po čudaških zvezdniških imenih otrok. Med njimi je zagotovo med bolj nenavadnimi starševin. Če je jasno, kako se zapiše, pa mnogi še vedno ne vedo, kako se izgovori. S svojim originalnim imenom bodo rasli tudi otroci... Sestavljena imena pa so vse pogostejša, ko gre za aristokratske družine, a želimo si le, da otrokom v času odraščanja ne bodo tako težko izgovorljiva kot nam ...