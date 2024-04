Legendarna slovenska skupina, ki je pustila izjemen pečat v tujini, je nazaj

Moulin Rouge še danes ostaja eden najuspešnejših slovenskih glasbenih predstavnikov v tujini. Ustanovitelj in gonilna sila projekta je avtor glasbe, besedil in producent Matjaž Kosi. Prvi vokalist skupine je bil Miran Rudan, potem je Kosi v različnih obdobjih k sodelovanju povabil tudi druge glasbenike, poleg Kosija so sprva tričlansko skupino sestavljali partner Tanje Žagar Miki Šarac in Marko Banič, s prihodom pevke Alenke Šmid - Čene med letoma 1986 in 1991 je trio postal dvojec. Za Moulin Rouge je ustvarjala in pela tudi Katja Lapkovsky, vokalistka je bila nekaj mesecev celo Deja Mušič, za njo pa Karmen Plazar, s katero Kosi ustvarja tudi zdaj.

Kosi in Karmen Plazar se vračata. FOTO: Daniel Dukaučič

Zakaj vrnitev? »Poslušalci radia so nas izbrali kot zmagovalca med kandidati za veliki 'come back'. To je bila tista zadnja odločilna brca, ki je premaknila celo zadevo,« je povedal Kosi in dodal, da nikoli ni zapustil glasbe, ni pa se javno pojavljal kot Moulin Rouge. »Delal sem predvsem za tujino, kot producent, od Latinske Amerike do Skandinavije, nekaj Daljni vzhod. Tudi tujina je name pritiskala, da hoče ponovno Moulin Rouge. Rekli so, to je znamka, ki jo je treba nadaljevati, ker ljudje tako hočejo,« je povedal.

Vrnitev bo najprej klubska, morda pride na vrsto tudi koncertna turneja v izvirnem zvoku osemdesetih. »Ljudje bodo lahko podoživeli svojo mladost, mladina bo spoznala izvor glasbe osemdesetih iz prve roke. MR je original, ni novodobna kopija, odeta v obleko osemdesetih. Predstavila bova največje hite iz tega obdobja, Johnny je moj, Prvi tvoj poljub, Bye bye baby, Ti si moj bombonček, Ne kliči zvezde z neba,« navaja Kosi.

Napoveduje, da bosta prečesala Slovenijo po dolgem in počez. »Seveda z nastopi. Danes ljudje zaradi zmanjšane prehodnosti cest, javnega prometa pričakujejo dogodek neposredno v svoji bližini. Zato pozivam vse organizatorje, naj se podvizajo z rezervacijo termina, saj ko bomo enkrat na njihovem območju, nas tam ne bo več nekaj časa. Ljudje si nas želijo slišati in videti v živo, saj je preteklo dovolj časa od zadnjega diskača,« pravi glasbenik.

Moulin Rouge leta 2000 FOTO: Daniel Dukaučič

»Kmalu izide remiks ali dva za poletne dni naših železnih uspešnic iz osemdesetih. Jeseni pa prvi novi singel, je že v izdelavi in bo takšen, kot se spodobi za današnji evropski prostor. Seveda so tu še obveznosti do tujine, saj je nekaj založb, ki potrpežljivo čakajo na nov maksi singel. Zadnje čase dobivam tudi precej prošenj in predlogov za sodelovanje z drugimi izvajalci iz tujine, ne bom se branil niti zanimivega predloga iz domovine,« sklene.

Pevka Karmen Plazar v vmesnem času ni bila glasbeno aktivna, med drugim se je posvetila otroku in družini. »Vesela sem, da me je Matjaž kot pevko po večletnem premoru zopet povabil k sodelovanju, kajti prepričana sem, da lahko obudiva glasbo skupine Moulin Rouge ter končno izdava tudi nekaj novih, svežih in nepozabnih uspešnic. V glasbi nikoli ni prepozno, zato bo izkušnja v takšnem projektu svojevrstna. Čaka naju veliko dela,« je Karmen povedala za Bulvar.