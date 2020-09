Nič več ne bo, kot je bilo: Kim Kardashian sporočila veliko novico

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian (39) je sporočila, da se bo naslednje leto po 14 letih končal resničnostni šov V korak s Kardashianovimi, ki je njeno družino izstrelil med najbolj slavne ljudi na planetu in jim prinesel na stotine milijonov.



Kardashianovi in Jennerjevi se bodo z malih zaslonov poslovili po jubilejnih 20 sezonah. Kim se je na Instagramu v svojem imenu ter imenu mame Kris Jenner, sester Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner in Kendall Jenner ter brata Roba Kardashiana in nekdanjega partnerja Kourtney Scotta Disicka zahvalila oboževalcem in jim sporočila: »S težkim srcem smo sprejeli težko odločitev kot družina, da se poslovimo od šova. Po tem, kar bo 14 let in 20 sezon, na stotine epizodah in številnih povezanih šovih smo več kot hvaležni vsem, ki ste nas spremljali vsa ta leta, skozi dobre čase in slabe čase, veselje in solze, številne odnose in otroke Za vedno bomo v srcih nosili čudovite spomine in številne ljudi, ki smo jih spoznali«.



Kim je v nadaljevanju zapisala še, da brez šova ne bi bila, kjer je v življenju. Šov se je začel s škandalom, ki ga je povzročil Kimin vroči posnetek s tedanjim partnerjem, končuje pa se v času, ko se Kanye West, s katerim ima Kim štiri otroke, še naprej poteguje za mesto predsednika ZDA.



Tudi po koncu šova se Kardashianovim ni za bati zaradi financ, predvsem Kim in Kyle sta namreč zgradili uspešna modna imperija, ki jima prinašata milijone.